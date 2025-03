Jakie są warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku?

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy spełnić następujące warunki:

Rejestracja w urzędzie pracy , czyli trzeba zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Minimalny okres zatrudnienia, czyli w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją, osoba musi przepracować co najmniej 365 dni, otrzymując wynagrodzenie nie niższe niż minimalna krajowa, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Do wymaganego okresu zatrudnienia wliczane są również:

Umowy zlecenia lub agencyjne - pod warunkiem, że wynagrodzenie było na poziomie co najmniej minimalnej krajowej i odprowadzano należne składki.

Prowadzenie działalności gospodarczej - jeśli opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Inne okresy tj. urlop wychowawczy, zasadnicza służba wojskowa czy pobieranie renty, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej i przedstawia się następująco:

Staż pracy poniżej 5 lat:

Pierwsze 90 dni - 1329,60 zł brutto (około 1209,94 zł netto) miesięcznie.

Po 90 dniach - 1044,20 zł brutto (około 950,22 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy od 5 do 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1662,00 zł brutto (około 1512,42 zł netto) miesięcznie.

Po 90 dniach - 1305,20 zł brutto (około 1187,73 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy powyżej 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1994,40 zł brutto (około 1814,90 zł netto) miesięcznie.

Po 90 dniach - 1566,30 zł brutto (około 1425,33 zł netto) miesięcznie.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

180 dni - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;

365 dni - dla bezrobotnych:

zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub

powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub

którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,

samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zgodnie z Dz.U.2025.214 Art. 73. - [Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych]

Okres pobierania zasiłku może być skrócony o czas zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przypadających w czasie, w którym przysługiwałby zasiłek.

Jakie zmiany w zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku?

W 2025 roku planowane są istotne zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych:

13 marca 2025 r. Senat przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia z poprawkami. Najważniejszą zmianą jest podwyższenie zasiłku dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Obecnie otrzymują one 80% podstawowej kwoty zasiłku. Po zmianach będą uprawnione do 100% tej kwoty, co zrówna ich świadczenie z osobami o stażu pracy od 5 do 20 lat.

Osoby, które będą miały staż pracy w wysokości co najmniej 20 lat, w dalszym ciągu będą mogły otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Zmianie ulegnie także okres pobierania zasiłku dla poszczególnych grup. Będzie on wynosił:

180 dni ,

, 365 dni dla bezrobotnych:

niepełnosprawnych, będących członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres stażu pracy, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,

samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.