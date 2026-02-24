Komu przysługuje zasiłek celowy 2026?

Aby uzyskać zasiłek celowy w 2026 roku, dochód osoby lub rodziny nie może przekraczać poniższych progów:

Reklama

1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

W wyjątkowych sytuacjach, nawet jeśli dochód przekracza powyższe limity, możliwe jest przyznanie specjalnego zasiłku celowego. Może on być:

Niepodlegający zwrotowi , jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

, jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podlegający częściowemu zwrotowi, jeśli urząd uzna, że wnioskodawca jest w stanie w przyszłości zwrócić część przyznanych środków.

Ile wynosi zasiłek celowy 2026?

Zasiłek celowy nie ma sztywno określonej kwoty, ponieważ jego wysokość zależy od sytuacji każdego wnioskodawcy. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej MOPS, biorąc pod uwagę:

Dochody gospodarstwa domowego – im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie.

– im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie. Rodzaj potrzeb – na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki np. żywność, leki, opał, remont.

– na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki np. żywność, leki, opał, remont. Możliwość pokrycia wydatków z innych źródeł – np. z innych świadczeń socjalnych.

Jednak, zgodnie z przepisami wartość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny. Dlatego nie może przekroczyć 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie.

Czy zasiłek celowy jest jednorazowy?

Tak, zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznawany jest na konkretne, wskazane we wniosku wydatki. W sytuacjach szczególnych np. długotrwała choroba, klęska żywiołowa, możliwe jest składanie kolejnych wniosków, jeśli sytuacja wymaga dalszej pomocy.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Wnioski o zasiłek celowy składa się w ośrodku pomocy społecznej (MOPS) - właściwy dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym OPS.

– w najbliższym OPS. Online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.

– przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna. Pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT.

np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT. Informację o celu wnioskowanej pomocy np. rachunki za leki, faktury za opał. W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.

Czy osoba bezrobotna i chora może ubiegać się o zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest formą pomocy przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym bezrobotnym. Jednak jego przyznanie, jak pisaliśmy wyżej, zależy od spełnienia określonych kryteriów dochodowych oraz indywidualnej oceny sytuacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej,

– zł dla osoby samotnie gospodarującej, 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Aby ubiegać się o zasiłek celowy, należy złożyć wniosek wMiejskim/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające sytuację, w tym informację o dochodach i stanie zdrowia, w tym również o stanie zdrowia członków rodziny, jeśli są chorzy. Po więcej szczegółowych informacji lub pomoc w przygotowaniu wniosku, należy się skontaktować z odpowiednim pracownikiem socjalnym w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044)