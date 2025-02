Rekordowa zbiórka podczas wizyty duszpasterskiej

W parafii św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie zakończyła się coroczna kolęda. Ksiądz proboszcz Krzysztof Pawłowski podsumował wizyty duszpasterskie i ujawnił, ile udało się zebrać na remont dachu kościoła. Wynik jest imponujący i przerósł wszelkie oczekiwania.

Reklama

Ile domów otworzyło drzwi dla księdza?

Podczas tegorocznej kolędy duchowni odwiedzili aż 1320 domostw. Jednak nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali się na przyjęcie księdza – w 82 przypadkach drzwi pozostały zamknięte. Jak podkreśla proboszcz, taki stan rzeczy nie jest niczym nowym i zdarza się co roku.

Parafianie nie zawiedli – kwota zbiórki robi wrażenie

Największym zaskoczeniem jest suma ofiar złożonych przez wiernych. Jak poinformował ks. Krzysztof Pawłowski, parafia zebrała łącznie 260 tysięcy złotych! I to po odliczeniu podatku wynoszącego 3500 zł, co oznacza wzrost o 54 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Cel był jasny – remont dachu kościoła

Duchowny podkreśla, że parafianie wiedzieli, na co przeznaczone będą ofiary, co mogło wpłynąć na ich hojność. Remont dachu kościoła to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego każda złotówka będzie miała znaczenie. Proboszcz nie kryje wdzięczności wobec swoich wiernych za ich zaangażowanie i wsparcie.

Nie wszyscy czują się związani z parafią

Reklama

Ksiądz Pawłowski odniósł się również do osób, które z różnych powodów nie przyjmują kolędy. Nie wszyscy chodzą do kościoła, nie wszyscy są zaangażowani w życie parafii, a część przyjmuje księdza jedynie z tradycji – przyznał duchowny w rozmowie z o2.pl.