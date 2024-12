800 plus to znowelizowana od początku 2024 roku wersja programu 500 plus. Świadczenie wypłacane jest na każde niepełnoletnie dziecko w rodzinie – bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe. Jak wygląda harmonogram wypłat 800 plus w styczniu 2025 roku?

Kiedy ZUS wyśle 800 plus? Terminy są stałe

Świadczeniobiorcy 800 plus otrzymują wypłaty w stałym terminie. Ten został przydzielony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie na okres świadczeniowy.

Przelewy są wypłacane 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20., oraz 22. dnia miesiąca. Jednak w przypadku, gdy wskazany dzień wypłaty przypada w weekend lub w dniu ustawowo wolnym, środki są przelewane dzień wcześniej.

Harmonogram wypłat 800 plus w styczniu 2025 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował harmonogram wypłat świadczenia 800 plus na styczeń 2025 roku. W pierwszym miesiącu nowego roku przelewy trafią do rodziców w:

2. dzień miesiąca (czwartek),

3. dzień miesiąca (a nie w 4. dzień miesiąca – sobota),

7. dzień miesiąca (wtorek),

9. dzień stycznia (czwartek),

10. dzień stycznia (a nie w 12. dzień miesiąca – niedziela),

14. dzień stycznia (wtorek),

16. dzień stycznia (czwartek),

17. dzień stycznia (a nie w 18. dzień miesiąca – sobota),

20. dzień stycznia (poniedziałek)

22. dzień stycznia (środa).

Jak dostać 800 plus na dziecko?

Aby otrzymać 800 plus na dziecko, rodzice dzieci do 18. roku życia powinni złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

elektronicznie: przez portal PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

pisemnie: w dowolnym oddziale ZUS.

Wnioski można składać przez cały rok. Świadczenie wypłacane jest z wyrównaniem za okres, za który złożono wniosek.