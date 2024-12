Przed świętami Bożego Narodzenia sprawdziliśmy tegoroczny cennik 10 artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania kolacji wigilijnej, a wyniki zestawiliśmy z poprzednim rokiem – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. Z naszego raportu płynie wiele niespodzianek: pozytywnych, jak i negatywnych – dodaje.

W analizie uwzględniono paragony z datą zakupu 1-15.12.2023 i 1-15.12.2024 r. Raport przedstawia medianę cen dla obu okresów takich produktów, jak: cukier 1 kg, rodzynki 200 g, burak 1 kg, grzyby suszone 20 g, jajka ściółkowe 10 szt. rozmiar M, śledź 500 g, karp płat 100 g, twaróg sernikowy 1 kg, masa makowa 850 g oraz kapusta biała 1 kg. Co dokładnie przedstawiają wyniki tego badania?

Te produkty podrożały. Na szczycie rodzynki

W tegorocznym zestawieniu największy wzrost cen odnotowano w przypadku rodzynek. Paczka 200 g tego produktu w grudniu 2023 r. kosztowała ok. 3,99 zł, natomiast w tym samym okresie bieżącego roku mediana cen opiewała na 4,99 zł. To stanowi wzrost o ok. 25 proc. Więcej o ok. 23,6 proc. wydamy także na 20 g suszonych grzybów. Tegoroczna mediana cen wskazuje na 8,99 zł/20 g, podczas gdy w poprzednim sezonie świątecznym płaciliśmy 6,99 zł/20 g. W porównaniu z 2023 r. podrożały także buraki (+15,3 proc.), jajka ściółkowe (+12,3 proc.), śledzie (+7,7 proc.) oraz twaróg sernikowy (+ 5 proc.).

Tegoroczny karp tańszy. Jest produkt, który potaniał mocniej

Jak wskazują dane z paragonów, nie wszystkie produkty są w tym roku droższe. Badanie pokazało, że są artykuły spożywcze, które w tegorocznym sezonie świątecznym są znacząco tańsze. Najbardziej potaniał cukier. Mediana cen z grudnia 2023 r. wynosiła 5,79 zł/kg, natomiast w analogicznym miesiącu tego roku cena spadła do ok. 2,99 zł/kg. To aż 48,4 proc. Taniej! Mniej, bo ok. 33 proc., na tegoroczne święta wydamy także na karpia w płacie (4,49 zł/100 g w 2023 r., 2,99 zł/100 g w 2024 r.). Tańsza niż w poprzednim sezonie jest także kapusta (-25 proc.) oraz masa makowa (-3,4 proc.). Jak tak duże różnice w cenach wpłynęły na sumę wigilijnego koszyka zakupowego?

Kolacja wigilijna w 2024 r. droższa o 1 proc.

Jak pokazują wyniki naszej analizy, tegoroczne ceny w sklepach mogą nas zaskoczyć zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Na jednej szali znalazły się produkty, które w porównaniu z 2023 r. mocno staniały, a na drugiej są z kolei artykuły spożywcze z dużo wyższymi cenami. Warto jednak zaznaczyć, że sumarycznie za cały zbadany przez nasz koszyk wigilijny zapłacimy w tym roku zaledwie 1 proc. więcej – zauważa Antonina Grzelak. Niemal od początku 2024 r. jesteśmy świadkami wojny cenowej dyskontów, które prześcigają się w promocjach. Jeśli jednak jeden produkt mocno tanieje, to siłą rzeczy musi odbić się to na innych artykułach, by sklepy nie były stratne – dodaje.