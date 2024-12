Ile dni musisz pracować, aby zarobić na święta? Wyniki zaskakują

Tegoroczne przygotowania do świąt Bożego Narodzenia będą wymagały od Polaków nie tylko planowania, ale również oszczędności. Jak wynika z analizy Personnel Service, opartej na danych Barometru Providenta, przeciętny Polak wyda na święta średnio 1453 zł. To o 264 zł mniej niż w roku ubiegłym, co zdaniem autorów raportu świadczy o "ograniczonej rozrzutności i rozsądnym planowaniu wydatków".