Jednocześnie rentowności polskich obligacji wzrosły o kilka punktów bazowych, co jest związane z oczekiwaniami rynkowymi wobec polityki banków centralnych.

Złoty w górę, euro i dolar w dół. Co dalej z kursem naszej waluty? [KURSY WALUT]

W raporcie tygodniowym analitycy Banku Millennium podkreślają, że dla złotego zapowiada się intensywny tydzień, choć nie oczekują istotnych zmian na rynku.

"Wydarzenia krajowe, jak dzisiejsze opublikowane już dane PMI z polskiego przemysłu, pokazały, iż trudno będzie rozruszać wycenę złotego. Nie spodziewamy się tego także po [posiedzeniu] Rady Polityki Pieniężnej, która zapewne utrzyma stopy procentowe, ani po konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego" – napisali eksperci.

Ich zdaniem kluczowe dla złotego pozostanie otoczenie zewnętrzne.

"Mimo iż zakładamy umocnienie dolara na arenie międzynarodowej – co historycznie nie sprzyjało umocnieniu walut tej części Europy – to fakt, że zniżka EUR/USD napędzana będzie słabością euro sprawi, że złoty może nieco zyskać na wartości. W efekcie liczymy, iż kurs EUR/PLN obniży się poniżej poziomu 4,30, lecz o trwałości tegoż ruchu zadecydują piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy" – ocenili.

Jak wskazują analitycy, jednym z czynników mogących odwrócić ten trend jest "mocny" odczyt danych non-farm payrolls z USA.

"Podsumowując, przed nami interesujący tydzień w wykonaniu złotego. O ile początkowo polska waluta powinna zyskiwać, wykorzystując słabość euro do większości walut, o tyle koniec tygodnia przynieść powinien wykasowanie tego ruchu w reakcji na solidne dane z USA" – podkreślili.

Rentowności obligacji pod presją

Na rynku długu eksperci Banku Millennium zauważają, że trend zniżkowy polskich obligacji 10-letnich może wkrótce dobiec końca. Jest to związane z utrzymaniem spreadu wobec niemieckiego długu oraz oczekiwaniami wobec Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

"W naszej ocenie trwający od kilku tygodni trend zniżkowy w wykonaniu polskiej 10-latki wkrótce może ulec zakończeniu. Motywowany jest on przede wszystkim chęcią utrzymania spreadu do niemieckiego długu, który obecnie zniżkuje w związku z oczekiwaniami co do przyszłych ruchów Europejskiego Banku Centralnego" – wskazali.

Zdaniem analityków, komunikaty EBC, które mają zostać ogłoszone w środę, prawdopodobnie będą mniej agresywne niż oczekiwano, co może ograniczyć presję na spadek niemieckich obligacji, a tym samym na polską 10-latkę.

Jednak sytuacja polskiego długu pozostaje skomplikowana ze względu na wysokie potrzeby pożyczkowe kraju. Jak zauważają eksperci, prace nad przyszłorocznym budżetem przypomną inwestorom o fiskalnym obciążeniu polskiego rynku.

Tym bardziej, iż na polskim długu wisi wciąż element fiskalny, a więc wysokie potrzeby pożyczkowe, które przypomniane zostaną inwestorom w tym tygodniu w związku z pracami Sejmu nad przyszłorocznym budżetem – dodali.

pon pon. piątek 15:14 09:30 16:20 EUR/PLN 4,291 4,295 4,294 USD/PLN 4,084 4,092 4,067 CHF/PLN 4,609 4,620 4,611 EUR/USD 1,051 1,050 1,056 PS1026 4,86 4,80 4,81 DS1029 5,17 5,14 5,15 DS1034 5,54 5,50 5,51

