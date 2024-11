Około 75 proc. zysków spółek państwowych pochodzi z sektora finansowego. Banki i PZU, z niewielkim wsparciem GPW, wypracowały w III kwartale łącznie 5,6 mld zł dla swoich akcjonariuszy. Jest to wynik o 8 proc. niższy niż przed rokiem, kiedy osiągnięto historyczne rekordy.

PKO BP, największy bank w Polsce pod względem aktywów, drugi kwartał z rzędu zanotował najwyższy zysk wśród wszystkich spółek Skarbu Państwa. Rekordowe wyniki osiągnęły również Alior Bank i Pekao z grupy PZU, dzięki czemu lider rynku ubezpieczeniowego zaliczył ósmy z rzędu kwartał z wynikiem finansowym przekraczającym 1 mld zł.

Prognozy. Łagodzenie polityki pieniężnej

Jak zauważa DGP, w analizach dotyczących polskiej gospodarki coraz częściej pojawiają się prognozy obniżek stóp procentowych NBP, które mogą nastąpić w II kwartale przyszłego roku. Z reguły łagodzenie polityki pieniężnej negatywnie wpływa na wyniki banków.

Nawet jeśli do obniżek stóp dojdzie, to ich zyski nie powinny się obniżyć w znacznym stopniu. Na przykład ze względu na spadek kosztów związanych z kredytami frankowymi – powiedział Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities, cytowany przez dziennik.

Dodał, że zmiany stóp procentowych mają obecnie mniejszy wpływ na sektor, m.in. dzięki rosnącemu udziałowi kredytów o stałym oprocentowaniu.

Sektor niefinansowy w odwrocie

Wyniki spółek niefinansowych Skarbu Państwa pozostawiają jednak wiele do życzenia. W III kwartale koncerny energetyczne zarobiły łącznie 2,5 mld zł, co stanowi wzrost o niespełna 8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak to za mało, by poprawić ogólną sytuację.

DGP podkreśla, że już siódmy kwartał z rzędu łączny wynik spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa był niższy niż rok wcześniej.

