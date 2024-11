Fałszywe reklamy w mediach społecznościowych

Zbliżający się Black Friday to czas, kiedy na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram pojawiają się reklamy oferujące produkty znanych marek po niewiarygodnie niskich cenach. Choć oferta może wydawać się kusząca, często prowadzi ona do podrabianych stron internetowych. Oszuści wykorzystują te fałszywe strony, by wyłudzić dane osobowe lub informacje o Twojej karcie kredytowej - podaje VeloBank w komunikacie.

Podejrzane e-maile i SMS-y z "ofertami życia"

W okresie Black Friday łatwo natknąć się na e-maile i SMS-y, które kuszą "niesamowitymi okazjami" - szczególnie z linkami do rzekomych stron promujących wielkie wyprzedaże. Niestety, klikając w takie linki, możesz trafić na strony imitujące witryny sklepów lub firm kurierskich. Zamiast zniżki, otrzymasz złośliwe oprogramowanie, które może wykraść Twoje dane logowania czy informacje o karcie płatniczej. "Zawsze sprawdzaj, czy nadawca wiadomości jest wiarygodny i nie klikaj w podejrzane linki" - apeluje placówka.

Fałszywe płatności na portalach sprzedażowych

Na portalach aukcyjnych i sprzedażowych w okresie wyprzedaży rośnie liczba oszustw, gdzie oszuści podszywają się pod sprzedających i wysyłają linki do "bezpiecznych" stron płatności. Te strony wyglądają jak strony banków lub firm kurierskich, ale są jedynie pułapką. Wprowadzenie swoich danych logowania lub numeru karty na takich stronach kończy się utratą pieniędzy.

Jak się chronić przed oszustami w Black Friday?"

Bądź ostrożny przy ofertach, które wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe - jeśli promocja jestzbyt atrakcyjna, by była realna, prawdopodobnie jest to oszustwo. Nie płać za zakupy poza oficjalnymi platformami - unikaj ofert, które wymagają wykonania przelewu poza portalem sprzedażowym. Są one szczególnie niebezpieczne. Sprawdzaj adresy stron i nadawców wiadomości - jeśli adres e-mail lub strona internetowa wygląda podejrzanie, może to być znak ostrzegawczy. Nie klikaj w linki z nieznanych źródeł - jeśli link prowadzi do strony banku lub firmy kurierskiej, upewnij się, że pochodzi od wiarygodnego nadawcy. Weryfikuj oferty bezpośrednio na stronie sklepu – zamiast klikać w otrzymane linki, samodzielnie odwiedź stronę sklepu, by upewnić się, że oferta jest prawdziwa.

Jak doradza bank warto monitorować swoje konto bankowe - regularnie sprawdzaj historię transakcji i zgłaszaj podejrzane operacje swojemu bankowi. Nigdy nie podawaj danych w odpowiedzi na wiadomości telefoniczne czy e-mailowe - prawdziwe sklepy nigdy nie proszą o dane karty czy numer PIN w taki sposób. Nie daj się ponieść presji czasu – oszuści często stosują sztuczki, takie jak "ograniczone oferty", by zmusić Cię do szybkiej decyzji.