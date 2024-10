Kluczowe założenia projektu ustawy

Projekt ustawy wprowadza szczegółowe ramy prawne dotyczące działalności podmiotów obsługujących kredyty, w tym określenie zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności, zarówno krajowej, jak i transgranicznej. Obejmuje on m.in. kryteria dotyczące osób zarządzających tymi podmiotami, takie jak rękojmia, niekaralność. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami.

Reklama

Ochrona praw kredytobiorcy

Projekt przewiduje także szczegółowe regulacje dotyczące nieobsługiwanych kredytów, czyli takich, które nie są spłacane przez kredytobiorców przez okres przekraczający 90 dni. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw kredytobiorców, podmioty zajmujące się obsługą kredytów będą zobowiązane do opracowania wewnętrznych procedur oraz polityki obsługi kredytów, w tym: procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Umożliwi to identyfikację i eliminację ryzykownych transakcji.

Procedury dotyczące relacji z kredytobiorcą. Zwiększy to transparentność oraz komunikację między stronami.

Nadzór i rejestracja

Kluczowym elementem nowego systemu będzie nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty, dostawcami usług oraz nabywcami kredytów. KNF będzie odpowiedzialna za prowadzenie rejestru podmiotów obsługujących kredyty, co zwiększy przejrzystość systemu. Monitorowanie sprawozdawczości oraz wprowadzanie ewentualnych działań korygujących w przypadku naruszeń.

Dodatkowo, projekt ustawy określa okoliczności, w których KNF może cofnąć zezwolenie na działalność oraz warunki, na jakich takie zezwolenie wygasa.

Wdrożenie nowych regulacji

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że branża finansowa ma niewiele czasu na przygotowanie się do nadchodzących zmian.