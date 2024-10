Jak wskazują przedstawiciele organizacji, zarobki lekarzy nie są przyczyną problemów systemowych, a medialne doniesienia w tej sprawie przedstawiają sytuację w sposób niezgodny z rzeczywistością.

Nieproporcjonalne wynagrodzenia?

Porozumienie Rezydentów zaznacza, że "zdecydowana większość lekarzy, jak i przedstawicieli innych zawodów pracujących w systemie ochrony zdrowia, zarabia znacznie mniejsze kwoty niż te, które padają w przestrzeni medialnej.” Twierdzenia o "niebotycznych zarobkach" są, zdaniem organizacji, jedynie próbą przesunięcia odpowiedzialności za niewydolność systemu ochrony zdrowia na personel medyczny. Zdaniem lekarzy, problemem nie są ich zarobki, a decyzje administracyjne oraz chroniczny niedobór środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

Deprecjacja pracy medyków

Porozumienie Rezydentów wyraziło "zdecydowany sprzeciw wobec polityki rządu, która deprecjonuje pracę personelu medycznego.” Przedstawiciele organizacji podkreślają, że rządowe działania i publiczne wypowiedzi w tej sprawie wprowadzają w błąd opinię publiczną. Zamiast rzeczywistego wsparcia dla sektora medycznego, dochodzi ich zdaniem do politycznego wyzyskiwania wizerunku lekarzy jako źródła problemów finansowych w służbie zdrowia.

Niedobory finansowe i niedostosowanie systemu

Rezydenci zwracają uwagę na problem zbyt niskich nakładów na ochronę zdrowia, porównując sytuację w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie poziom finansowania jest o wiele wyższy. "Istotny wzrost nakładów oraz reorganizacja systemu są niezbędne do przywrócenia wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce, tak bardzo aspirującego do standardów europejskich" – podkreśla w oświadczeniu Porozumienie Rezydentów. Zgodnie z ich stanowiskiem, działania rządu powinny być nakierowane na reformę strukturalną oraz podniesienie finansowania opieki zdrowotnej, zamiast na szukanie winnych w środowisku medycznym.

Minimalne wynagrodzenia jako priorytet

Zarząd Porozumienia Rezydentów przypomina, że obowiązująca "ustawa określająca minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia (manipulatywnie nazywana ‘ustawą podwyżkową’) ma na celu zapewnić godne warunki finansowe pracownikom z najniższymi pensjam". Celem tej ustawy nie jest podnoszenie zarobków najbogatszych lekarzy, lecz poprawa sytuacji pracowników najniżej opłacanych, co powinno zapewnić podstawowe standardy finansowe w zawodach medycznych.

Deklaracja sprzeciwu

Na zakończenie swojego stanowiska, Zarząd Porozumienia Rezydentów jednoznacznie deklaruje, że "nie ma i nie będzie naszej zgody na ograniczanie zarobków minimalnych w ochronie zdrowia przez polityków, którzy przez dekady zaniedbań doprowadzili do aktualnego stanu opieki zdrowotnej w Polsce.”