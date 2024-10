Niepozorny banknot o nominale 50 złotych może kryć w sobie znacznie większą wartość kolekcjonerską, niż nam się wydaje. Ekspert numizmatyczny Damian Marciniak w swoim kanale na YouTube ("Marciniak - Dom Aukcyjny Gabinet Numizmatyczny") uchyla rąbka tajemnicy, jak rozpoznać, czy posiadana przez nas gotówka jest znacznie więcej warta, niż jak sugeruje jej nominalna wartość.

Jak informuje portal Business Insider, numer seryjny banknotu może znacząco wpłynąć na jego wartość kolekcjonerską. Szczególnie poszukiwane są banknoty z nietypowymi kombinacjami cyfr i liter. W niektórych przypadkach, np. w przypadku 50-złotowych banknotów z rzadką serią, wartość może wzrosnąć nawet 540-krotnie, osiągając kwotę 27 000 złotych.

Kiedy banknot ma wartość kolekcjonerską?

Jak tłumaczy ekspert numizmatyczny Damian Marciniak, aby banknot osiągnął wyższą wartość kolekcjonerską ze względu na swój numer seryjny, ten musi być jednorodny. Podkreśla on, iż sam obecność sześciu identycznych cyfr oraz jednej różnej w siedmiocyfrowym numerze seryjnym nie czyni banknotu bardziej wartościowym.

Jakie banknoty mają wysoką wartość kolekcjonerską?

Ekspert podkreśla wyjątkowość tzw. solidów, czyli banknotów o numeracji złożonej wyłącznie z powtórzeń jednej cyfry (np. AC1111111). Ich rzadkość, ograniczona do dziewięciu sztuk na serię, sprawia, że są szczególnie poszukiwane przez kolekcjonerów. Szczególną wartością wyróżniają się także banknoty z niskimi numerami seryjnymi, a także te z serii YA, pierwszej zastępczej serii wprowadzonej w 1994 roku. Przykładowo, dobrze zachowany banknot 50-złotowy z takiej serii może osiągnąć cenę nawet 1500 złotych.

Najrzadszy banknot obiegowy

Jak mówi ekspert, najrzadszym obecnie znanym banknotem obiegowym wprowadzonym po 1994 roku jest 50-złotowy banknot z serii zastępczej YA. Wartość kolekcjonerska banknotów z tej serii jest niezwykle wysoka, czego przykładem jest 200-złotówka szacowana na ponad 10 000 złotych. Eksperci szacują, że ewentualne pojawienie się na rynku 10- i 20-złotowych banknotów z tej samej serii mogłoby przynieść im wartość rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak poinformował, na rynku pojawił się już banknot 50-złotowy z serii YA o numerze seryjnym YA0000589. Jest to najniższy znany numer tego typu banknotu i jako taki został wystawiony na aukcję. Cena wywoławcza została ustalona na 10 000 złotych, przy czym organizatorzy aukcji zastrzegli sobie prawo do sprzedaży jedynie w przypadku uzyskania oferty co najmniej 27 000 złotych. Jak poinformował portal Interia, żaden z uczestników aukcji nie złożył oferty przekraczającej ustaloną minimalną cenę. W związku z tym wyjątkowy banknot powrócił do swojego dotychczasowego właściciela, który od 15 lat przechowuje go w swojej bogatej kolekcji.

Czym jest numizmatyka?

Numizmatyka to dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem monet, banknotów i innych środków płatniczych. Dla jednych jest pasją, dla innych sposobem na inwestycję, a dla jeszcze innych – po prostu ciekawym hobby.

