Za 21 dni pobytu w pokoju jednoosobowym w najwyższym standardzie pacjent zapłaci teraz 684,6 zł zamiast dotychczasowych 858,9 zł.

Nowe ceny w sanatorium

Opłata za dzień pobytu w tym pokoju wynosi 32,6 zł od 1 października do 30 kwietnia (w okresie od 1 maja do 30 września będzie to 40,9 zł). Nowe opłaty dotyczą również innych typów pokoi.

Zmiany w stawkach

Za pokój jednoosobowy w studiu trzeba będzie zaplacić 26,1 zł (w okresie letnim: 37,4 zł). Za pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego będzie trzeba zapłacić 24,9 zł (w okresie letnim: 33,2 zł). Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym będzie kosztował 19,5 zł (w okresie letnim: 27,3 zł). Pokój dwuosobowy w studiu: 16,5 zł (w okresie letnim: 24,9 zł), a za pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego zapłacimy 14,2 zł (w okresie letnim: 19,5 zł). Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym będzie kosztował 12,5 zł (w okresie letnim: 14,8 zł), a pokój wieloosobowy w studiu: 11,9 zł (w okresie letnim: 13,6 zł). Dodatkowo pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego będie kosztować 10,6 zł (w okresie letnim: 11,9 zł).

Sanatorium za darmo. Kiedy?

Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach sanatorium na NFZ może być całkowicie darmowe. Pobyt w sanatorium jest bezpłatny dla dzieci, a także częściowo odpłatny dla dorosłych. Całkowicie darmowy jest również pobyt w szpitalu uzdrowiskowym. Zwolnienie z opłat przysługuje także pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest, dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu, bez ograniczenia wieku.