Co to jest program "Mieszkanie na start" i kto może skorzystać?

Program "Mieszkanie na start" to rządowa inicjatywa, mająca na celu wsparcie najemców, w szczególności młodych par, rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, którzy potrzebują pomocy w pokryciu kosztów czynszu. Program oferuje dopłaty do najmu nowych mieszkań, co znacząco zmniejsza miesięczne wydatki na wynajem.

Program "Mieszkanie na start" skierowany jest do osób, które nie kwalifikują się na mieszkanie komunalne, ale również nie stać ich na wynajem na rynku prywatnym bez wsparcia finansowego. Dopłaty do najmu z programu "Mieszkanie na Start" najczęściej otrzymują lokatorzy budynków mieszkalnych wzniesionych przez spółkę PFR Nieruchomości, a także osoby zasiedlające niektóre nowe gminne inwestycje mieszkaniowe.

Dopłaty do najmu mieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby najemca mógł skorzystać z programu "Mieszkanie na start", musi spełnić kilka kluczowych warunków. Przede wszystkim mieszkanie, które wynajmuje, powinno znajdować się w budynku objętym umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo najemca musi spełniać określone kryteria dochodowe, które są kluczowe dla uzyskania dopłaty.

Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać odpowiednio:

100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - limit dla singli;

100 proc. przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego - limit dla większych gospodarstw domowych (wynoszący np. 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa trzyosobowego).

Dodatkowo najemca:

nie ma tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania;

zamieszkuje mieszkanie objęte prawem do dopłat;

zawarł umowę najmu/podnajmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, uzasadnione lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego;

zawarł umowę najmu mieszkania wynajmowanego w formule "lokal za grunt" albo przez społeczną agencję najmu "SAN";

ma zdolność czynszową, czyli jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą (warunek ten nie dotyczy najmu mieszkań wynajmowanych w formule "lokal za grunt" oraz przez społeczne agencje najmu "SAN", a także umów podnajmu zawieranych między gminą a osobą fizyczną).

Ile wynoszą dopłaty do najmu mieszkania?

Najwyższe dopłaty, na jakie mogą liczyć najemcy, przekraczają 1000 złotych. Tak wysokie wsparcie jest jednak dostępne głównie dla dużych gospodarstw domowych, które spełniają określone kryteria programu. Dla mniejszych rodzin lub singli dopłaty będą proporcjonalnie niższe.

- Przykładowo maksymalna wysokość dopłat dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego z Wrocławia wynosi obecnie 1090 zł miesięcznie.W przypadku bezdzietnej pary, analogiczny limit maleje do 477 zł - informuje Magdalena Markiewicz z portalu NieruchomościSzybko.pl.