W związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej w południowo-zachodniej części kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe przepisy. Nowe rozporządzenie przynosi istotne zmiany dla rolników z obszarów objętych klęską, zapewniając im kontynuację wsparcia finansowego oraz upraszczając procedury administracyjne.

Prawo do płatności bezpośrednich

Zgodnie z nowymi przepisami, rolnicy z terenów dotkniętych klęską żywiołową zachowują prawo do otrzymywania płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Rozporządzenie zwalnia tych rolników z obowiązku składania do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pisemnego oświadczenia o wystąpieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. To uproszczenie ma na celu zminimalizowanie obciążenia administracyjnego i szybkie wsparcie dla osób poszkodowanych.

Jakie płatności są objęte wsparciem?

Rolnicy z obszarów objętych klęską żywiołową mogą ubiegać się o następujące rodzaje płatności: Płatności bezpośrednie, w tym: Ekoschematy obszarowe, Ekoschemat Dobrostan zwierząt, Przejściowe wsparcie krajowe, Płatności ONW (Obszary o Niekorzystnych Warunkach Klimatycznych), Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, Płatności ekologiczne, Płatności zalesieniowe.

Bez kar

Dzięki nowym przepisom, rolnicy nie będą ponosić kar za niespełnienie wymogów dotyczących przyznawania tych płatności, ani za niespełnienie norm i wymogów warunkowości.