Według raportu UCE Research i Syno Poland, większość Polaków w wieku 18-35 lat posiada oszczędności na tzw. czarną godzinę. Aż 77,4 proc. osób w tej grupie zadeklarowało posiadanie zgromadzonych środków awaryjnych. Najczęściej są to kwoty przekraczające 10 tys. zł.

Jednak nie wszyscy młodzi Polacy mają zabezpieczenie finansowe. Z badania wynika, że 12,3 proc. nie posiada żadnych oszczędności, a 10,4 proc. nie pamięta, czy ma zgromadzone środki na czarną godzinę.

Reklama

10 tys. zł na "czarną godzinę"? Zaskakujące wyniki badania

"Ankietowani, którzy posiadają oszczędności na tzw. czarną godzinę, mieli do wyboru 13 przedziałów kwotowych. Najmniejszy z nich był poniżej 500 zł, a najwyższy - powyżej 10 tys. zł. I właśnie ta największa wartość była najczęściej wskazywana przez Polaków w wieku 18- 35 lat. Zadeklarowało ją 17,1 pro badanych" - czytamy w komunikacie.

Wysokie dochody kluczem do większych oszczędności

Jak zauważył Łukasz Zieliński, współautor badania z Syno Poland, osoby, które zgromadziły oszczędności przekraczające 10 tys. zł, najczęściej dobrze zarabiają. Ich miesięczne dochody netto zazwyczaj wynoszą powyżej 9 tys. zł. W większości przypadków dotyczą one mieszkańców największych miast, a w tej grupie dominują mężczyźni. Co ciekawe, chociaż kobiety są postrzegane jako bardziej oszczędne, to jednak zarabiają mniej od mężczyzn, co ogranicza ich możliwości odkładania większych kwot.

Kobiety rzadziej odkładają na czarną godzinę

Wyniki badania pokazują, że wśród osób, które nie mają żadnych oszczędności na czarną godzinę, przeważają kobiety. To samo dotyczy grupy, która nie pamięta, czy ma zgromadzone oszczędności. Według Zielińskiego, niektóre osoby mogą unikać udzielania jednoznacznych odpowiedzi na pytania o swoje oszczędności ze względu na wstyd lub chęć zachowania prywatności.

Niskie oszczędności większości młodych Polaków

Z raportu wynika również, że aż 10 proc. badanych ma oszczędności mniejsze niż 500 zł. Kolejne popularne przedziały to 500-1000 zł (7,3 proc.), 2000-3000 zł (5,9 proc.) oraz 5000-6000 zł (5,9 proc.). Najmniej wskazań dotyczyło kwoty 8000-9000 zł, którą posiada zaledwie 0,7 proc. ankietowanych.

Ekspert podsumował te wyniki, zwracając uwagę, że sytuacja finansowa młodych Polaków jest dość trudna. Choć wielu z nich stara się odkładać, to ich możliwości finansowe są ograniczone, co wskazuje również na słabe nawyki oszczędnościowe w tej grupie wiekowej.

Raport "Jak młodzi Polacy oszczędzają na czarną godzinę?" powstał na podstawie badania przeprowadzonego metodą CAWI na próbie ponad 800 Polaków w wieku 18-35 lat.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie