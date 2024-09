Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie uproszczenia obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw działających na terenie różnych krajów UE.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy mają na celu wsparcie małych firm, które w innych państwach unijnych napotykają na skomplikowane procedury podatkowe.

Obecnie małe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność poza Polską, ale w obrębie Unii Europejskiej, muszą zarejestrować się do celów VAT w każdym kraju, w którym przeprowadzają transakcje. Dodatkowo zobowiązane są do składania deklaracji i rozliczania VAT od pierwszej operacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i formalnościami. "Obowiązki te trzeba wypełniać w każdym unijnym państwie, w którym VAT był należny" – wyjaśniono.

Zmiany w VAT. Większa swoboda dla małych firm

Nowelizacja przewiduje uproszczenia w tych procedurach. Po wprowadzeniu nowych przepisów, polskie małe firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT również w innych krajach Unii Europejskiej, co znacząco ułatwi im działalność międzynarodową.

Jednocześnie Polska będzie odpowiedzialna za obsługę spraw swoich podatników chcących skorzystać ze zwolnienia VAT w innych krajach UE. Dodatkowo, będzie potwierdzać kwalifikację do zwolnienia podatnikom z innych państw UE prowadzącym działalność w Polsce.

Projekt zakłada również dostosowanie polskich przepisów do unijnych regulacji dotyczących miejsca świadczenia usług, w tym usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, naukowymi i edukacyjnymi, gdy obecność odbiorcy ma charakter wirtualny.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

