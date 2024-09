Czym jest ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia finansowego, która przysługuje kombatantom oraz innym osobom, które doświadczyły represji wojennych i powojennych. Świadczenie to pokrywa 50 proc. kosztów taryfowych za energię elektryczną, gazową i cieplną wykorzystywaną do celów domowych. Kwota ryczałtu oraz jego obowiązywanie ustalane są przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest przyznawany kombatantom, emerytom, rencistom oraz inwalidom, którzy są uprawnieni zgodnie z przepisami ustawy. Świadczenie to przysługuje wdowom i wdowcompo kombatantach, którzy pobierają emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które mają prawo do więcej niż jednego świadczenia, otrzymują one tylko jeden ryczałt energetyczny.

Kto jeszcze może skorzystać z ryczałtu energetycznego?

Oprócz kombatantów, ryczałt przysługuje także osobom, które były przymusowo zatrudniane w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywczych rud uranu oraz w batalionach budowlanych. Dodatkowo, ryczałt ten mogą otrzymać wdowy po żołnierzach-górnikach, które pobierają emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2024 roku?

Wysokość ryczałtu energetycznego oraz data jego obowiązywania są każdorazowo ustalane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2024 roku świadczenie wynosi 299,82 zł i jest wypłacane miesięcznie. Ryczałt obejmuje 50 proc. opłat za zużycie energii elektrycznej, gazowej i cieplnej. Uprawnieni seniorzy otrzymują tę kwotę razem z emeryturą.