Maleją szanse polskiej waluty na przełamanie poziomu 4,25 EUR/PLN. Złotemu nie sprzyja perspektywa szybszej od zakładanej ścieżki luzowania polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), uważa analityk ProStream - platformy wymiany walut dla firm - Tomasz Kudela.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Komunikat po posiedzeniu nie zawierał żadnych gołębich akcentów, natomiast pojawiły się one w wypowiedziach Adama Glapińskiego, prezesa NBP, podczas czwartkowej konferencji prasowej. Podtrzymał on wcześniejsze stanowisko, że obniżek stóp należy oczekiwać po II kwartale przyszłego roku, ale zaznaczył, że sam może je zaproponować po zapoznaniu się z projekcją inflacji w marcu 2025 r., czyli już po I kwartale, wskazano w komunikacie.

"Istnieje ryzyko, że skumulowana presja wysokich stóp procentowych i drogich surowców energetycznych może spowolnić wzrost gospodarczy i zmusić NBP do wcześniejszego obniżenia stóp" - powiedział Kudela, cytowany w komunikacie.

Złoty pod presją. Wpływ decyzji RPP i danych z amerykańskiej gospodarki

Zwrócił uwagę, że gdyby tak miało się stać, to złotemu trudno będzie utrzymać kurs poniżej 4,25 za euro. Generalnie szanse na przełamanie tego poziomu maleją. Para EUR/PLN traci impet i zdaje się stabilizować powyżej ceny 4,25. W czwartek wspólna waluta kosztowała 4,28 zł, a dolar 3,84 zł.

"Złoty w minimalnym stopniu zareagował na decyzję RPP. Od dłuższego czasu nasza waluta pozostaje pod wpływem wydarzeń na rynkach globalnych, szczególnie w USA, gdzie trwa serial zakładów o skalę obniżek stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia FED" - dodał analityk.

Czy dane z amerykańskiego rynku pracy przyspieszą lub opóźnią obniżki stóp przez FED?

Dane z amerykańskiej gospodarki wciąż są mocno niejednoznaczne. W czwartek poznaliśmy liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która okazała się niższa od prognozowanych, co było efektem mniejszej skali zwolnień. To rozproszyło obawy o załamanie na rynku pracy. Przypomnijmy, że na początku sierpnia doszło do chwilowej zapaści na rynku akcji, kiedy rynek przeszacował ryzyko gwałtownego wzrostu bezrobocia i recesji. Z drugiej strony, znowu na porządku dziennym stanęło pytanie, o ile FED obetnie stopy, skoro sytuacja na rynku pracy pogarsza się, ale w umiarkowanym tempie, wskazano też w materiale.

Odpowiedź mogą dać dzisiejsze dane o liczbie nowych miejsc pracy w USA.

"Prognozy są optymistyczne, zakładają utworzenie 164 tysięcy nowych miejsc pracy oraz spadek stopy bezrobocia z 4,3 proc. do 4,2 proc. Jeśli one się potwierdzą, to tak dobre dane mogą ostudzić oczekiwania na cięcie stóp o 50 pb we wrześniu. Obniżka o 25 pb nie jest jeszcze zagrożona, ale trudno będzie znaleźć argumenty za przyspieszeniem łagodzenia polityki monetarnej" - powiedział Kudela.

Według CME, FedWatch rynki wyceniają szanse na obniżkę stóp o 25 pb na 59% oraz 41% prawdopodobieństwo cięcia o 50 pb. Łącznie zakładają, że obniżki stóp w tym roku wyniosą około 100 pb.

