Przewodniczący Porozumienia, Sebastian Goncerz, wyraził wdzięczność za długo oczekiwane spotkanie z ministrą Ewą Mrówczyńską, jednocześnie podkreślając ignorancję resortu wobec wcześniejszych apeli, w tym stanowiska popartego przez 62 organizacje.

Po weryfikacji danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznych, Porozumienie Rezydentów OZZL ujawniło nieprawidłowości w danych dotyczących kadry dydaktycznej na Politechnice Bydgoskiej oraz alarmujące braki w praktycznej nauce anatomii na kilku uczelniach medycznych. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja na Akademii Medycznej im. Księcia Mieszka I w Poznaniu i Akademii w Nowym Targu, gdzie zajęcia praktyczne z anatomii na zwłokach są ograniczone do zaledwie 20, a nawet 15 godzin.

'Na Politechnice Bydgoskiej pięcioro wykładowców deklarowanych przez uczelnię nie zamierza podjąć pracy jedna osoba nie żyje. Resort niestety nie zweryfikował sytuacji na pozostałych kierunkach, ani nie dopytał nas nawet o to jakich przedmiotów dotyczy problem. Akademia Tarnowska zamierza prowadzić 60 ze 135 godzin anatomii praktycznej korzystając z atlasów, modeli plastikowych i z stołów wirtualnych. Nie jest to w ocenie ekspertów formą pozwalającą uzyskać efekty uczenia się z przedmiotu anatomia. Mimo to uczelnia uzyskała limity. Budzi to niepokój gdyż wiele innych uczelni ma podobny problem. Najgorszy na AMNS im Księcia Mieszka I w Poznaniu gdzie jedynie 20 ze 100 godzin będzie prowadzonych na zwłokach czy Akademia w Nowym Targu gdzie jest to zaledwie 15 godzin" - czytamy w informacji przesłanej przez Sebastiana Goncerza,

Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów OZZL.

Rezydenci biją na alarm. Kształcenie przyszłych lekarzy w Polsce wciąż zagrożone

Na konferencji resort zapowiedział prace nad ustawą i rozporządzeniem regulującymi kryteria otwarcia i standardy kształcenia na kierunkach lekarskich.

Jednocześnie Porozumienie Rezydentów OZZL apeluje do maturzystów o świadomy wybór uczelni medycznej, podkreślając, że jakość kształcenia przekłada się na wiedzę medyczną i odpowiedzialność za życie pacjentów.

