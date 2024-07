Projekt rozporządzenia: Od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wyniosą: dla osoby samotnie gospodarującej – 1010 zł, dla osoby w rodzinie – 823 zł. Za projekt odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd nie zwiększy progów 1010 zł i 823 zł w pomocy społecznej

W połowie maja Rada Ministrów zaproponowała, aby od 1 stycznia 2025 r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 1010 zł (obecnie 776 zł), a dla osoby w rodzinie – 823 zł (obecnie 600 zł). Nie ma niespodzianki. Wartości te nie zostaną podniesione.

Źródło informacji: wykaz prac legislacyjnych rządu jest informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dlaczego rząd zmienia progi dochodowe w pomocy społecznej?

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja była w 2021 r. Kolejna - obowiązkowa - przypada na 2024 r.

W rządowej informacji podano, że konsekwencją tej weryfikacji będzie także m.in. wzrost o 229 zł kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wzrost z 1837 zł do 2066 zł.

Podwyżka zasiłku stałego z 1000 zł

Maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z 1000 zł do 1229 zł.

Jednocześnie podwyższeniu ulegnie kwota dochodu z hektara przeliczeniowego o 114 zł, czyli wzrost z 345 zł do 459 zł.

Czy będą podwyżki co roku?

Rząd: Ostatnie trzy lata ujawniły, że weryfikacja kryteriów dochodowych tylko co trzy lata powoduje, że z roku na rok zwiększa się luka między obowiązującymi kryteriami dochodowymi, a obowiązującym progiem interwencji socjalnej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace w kierunku corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Co z podwyżką świadczeń rodzinnych w 2025 r.? Co z zasiłkiem pielęgnacyjnym?

Tu czekamy na ostateczną decyzję rządu do 15 sierpnia 2024 r. Przedstawiciele rządu informowali w ostatnich miesiącach, że świadczenia te nie zostaną podniesione. Zobaczymy jaka będzie decyzja ostateczna. Ostatnią informacją w tej sprawie jest poniższe pismo do redakcji Infor.pl z wydziału prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego. Czytelnicy Infor.pl w komentarzach odczytali to pismo jako zachęcające do składania wniosków o świadczenie wspierające i sugerujące, że podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego nie będzie. Takie odczytanie wynika z poniżej wyboldowanych fragmentów pisma:

„Informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego: kryterium ogólne i kryterium dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, a także wysokość świadczeń rodzinnych, w tym wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W świetle wyżej przytoczonego art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość kwot kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz kwot ww. świadczeń rodzinnych, podlega procedurze weryfikacji, nie oznaczającej jednak obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Decyzje w zakresie ww. kwot, które zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r., zostaną podjęte do 15 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, że w świetle wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym nowych rozwiązań, osoby z niepełnosprawnościami, w tym jak najbardziej także osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o nowe świadczenie wspierające, kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia. Takie rozwiązanie ukierunkowane jest na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba niepełnosprawna mogła decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie, np. na pokrycie wydatków związanych z opieką sprawowaną przez jej opiekuna.

Zgodnie z ww. ustawą, świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochody osiągane przez osobę z niepełnosprawnościami lub członków jej rodziny (brak kryterium dochodowego), jest wolne od egzekucji i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby niepełnosprawne jak również przez ich opiekunów.

Aby uzyskać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi najpierw uzyskać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia, wydaną w ramach zmodyfikowanego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności (na poziomie od 70 pkt do 100 pkt). Wnioski o ww. decyzje można składać w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia pod uwagę brana jest m. in. zdolność osoby niepełnosprawnej do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem. Istotne jest też, że prawo do złożenia wniosku o ustalenie osobie niepełnosprawnej poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od daty powstania niepełnosprawności czy rodzaju posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z wysokością renty socjalnej i wynosi od 40 % do 220% renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, czyli ilości przyznanych punktów. Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego”.