1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby je otrzymać, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który punktowo określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Po wydaniu decyzji przez WZON osoba uprawniona powinna do ZUS złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Nowe wnioski o świadczenie wspierające cały czas napływają z tą samą, jeżeli nie większą, dynamiką jak na początku roku. Jeśli chodzi o tempo tzw. skalowania, czyli badania poziomu potrzeby wsparcia danej osoby, jest już dużo lepiej – powiedział PAP wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń.

Dodał, że baza osób dokonujących oceny systematycznie rośnie. Poprzedni rząd kompletnie nie przygotował wojewódzkich zespołów orzekania o niepełnosprawności. My tak naprawdę dopiero teraz, po objęciu rządów, mogliśmy zacząć szkolić zespoły. Ich liczba została bardzo zwiększona, m.in. dzięki przesunięciu środków w biurze pełnomocnika rządu z innych celów – powiedział Krasoń.

Uprawnionych do oceny poziomu wsparcia jest 1741 specjalistów.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w całym kraju badanych jest 4-5 tys. osób tygodniowo. Ten zator z początku roku był na tyle duży, że pewnie jeszcze trochę potrwa proces usprawnienia tego systemu, ale już jest lepiej – przyznał.

Świadczenie wspierające 2024. Rekordowa liczba wniosków i przyspieszenie oceny

Poinformował, że wnioski o świadczenie złożyło dotąd ponad 280 tys. osób. Po zweryfikowaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożono dotąd niemal 28 tys. wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych przypomniał też o planowanych zmianach w ustawie o świadczeniu wspierającym.

W ustawie jest zapisane, że po roku obowiązywania świadczenia nastąpi ewaluacja przepisów. Muszą tutaj zajść pewne zmiany. Cały proces wymaga usprawnienia – ocenił Krasoń.

Świadczenie wspierające 2024

Świadczenie wspierające jest wprowadzane w trzech etapach. Osoby z 87-100 pkt. mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78-86 pkt. – od 2025 r., a osoby z 70-77 pkt. – od 2026 r. W innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 pkt., ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, do specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). Zależnie od poziomu potrzeby wsparcia będzie to: 95-100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej; 90-94 pkt. – 180 proc. renty; 85-89 pkt. – 120 proc. renty; 80-84 pkt. – 80 proc. renty; 75-79 pkt. – 60 proc. renty i 70-74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby mające status osoby z niepełnosprawnością, potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy, orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON i MSWiA wydanych przed 1998 r.).

