Program “Kto ty jesteś? - Polak mały” to nowa inicjatywa Ministra Edukacji skierowana do przedszkolaków. Barbara Nowacka ogłosiła gopod koniec maja 2024 r.

Kiedy wysyłać wnioski?

Nabór wniosków rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do 17 lipca 2024 roku.

Na co można przeznaczyć środki?

W ramach tego programu, organizacje pozarządowe otrzymają środki finansowe na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. Jest to doskonała okazja dla najmłodszych, aby poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki. Warto zwrócić uwagę, że wnioski będą oceniane przez powołanych ekspertów, niezależnie od dnia ich złożenia.

Jak założyć wniosek?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie MEN-u, we wniosku elektronicznym będzie trzeba podać następujące informacje:

Dane wnioskodawcy (nazwę, formę prawną, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub innej ewidencji, jeżeli wnioskodawca został wpisany do rejestru lub ewidencji, datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do innego rejestru lub innej ewidencji);

dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej); dane osoby uprawnionej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj umocowania i jego zakres); nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

Wniosek musi zawierać nazwę projektu objętego wnioskiem; wskazanie jednego z czterech modułów (1. Odkrywcy świata, 2. Kultura dla przedszkola, 3. Bezpieczne przedszkolaki, 4. Świat w przedszkolu);

planowany termin realizacji przedsięwzięcia (w tym dzień rozpoczęcia i zakończenia);krótki opis projektu objętego wnioskiem; plan i harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu.

Jakie kwoty dofinansowania?

Na realizację programu przeznaczono 10 mln zł. Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach moduły wynosi: ",Odkrywcy świata" – od 20 tys. zł do 500 tys. zł, "Kultura dla przedszkola" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł, "Bezpieczne przedszkolaki" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł, "Świat w przedszkolu" - od 20 tys. zł do 500 tys. zł.