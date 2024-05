To pytanie, które było przedmiotem interpelacji poselskiej do MRPiPS. Posłanka Iwona Hartwich wskazywała w niej na sytuację osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, którzy zgłaszają się do jej biura z prośbą o pomoc w sprawie likwidacji kryterium dochodowego wymaganego przy ubieganiu się o świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500 plus dla osoby niepełnosprawnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom, które:

1) ukończyły 18 lat i

2) których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE! Osoby z niepełnosprawnością to jedyna grupa w Polsce, która otrzymuje 500 zł pomocy uwarunkowane kryterium dochodowym”.

Czy rząd planuje likwidację kryterium dochodu?

W tej sprawie Łukasz Krasoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne:.

(…) intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu do obiegu prawnego przedmiotowej ustawy – w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP - było stworzenie ram prawnych umożliwiających wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Pomoc państwa winna być bowiem kierowana - w pierwszej kolejności - do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a do takich niewątpliwie należą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji posiadające niski status materialny.

Przedstawiając powyższe pragnę zapewnić, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nieustannie są podejmowane działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Jednakże obecnie nie są planowane prace legislacyjne związane z likwidacją progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

Wioleta Matela-Marszałek