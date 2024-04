Reklama

Liderem promocji jest oczywiście Orlen. Ale taniej jest także na stacjach np.: Circle K, BP, Moya, MOL i AMIC Energy.

ORLEN - 30 groszy taniej do 5 maja, 100 litrów, ale tylkoe dwa tankowania po 50 litrów

Promocja paliw na stacjach ORLEN trwa od piątku 26 kwietnia do 5 maja br., do godz. 23:59. Warunki promocji:

Rabat na paliwa podczas dwóch tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów (powyżej pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie).Korzystają wszyscy użytkownicy programu VITAY, zarejestrowani w aplikacji ORLEN VITAY lub posiadający tradycyjną plastikową kartę VITAY. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Każdy jej uczestnik otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA). Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy programu VITAY, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji. Za zakup paliwa z rabatem będzie można otrzymać paragon lub fakturę.

Z promocyjnej oferty w majówkę będą mogli skorzystać także posiadacze pojazdów elektrycznych. Rozpocznie się ona 1 maja o północy i potrwa do 5 maja, do godz. 23.59. W tym czasie każdy użytkownik aplikacji ORLEN Charge będzie mógł naładować pojazd z 10 proc. rabatem na wszystkich stacjach ORLEN i punktach ładowania Energi z Grupy ORLEN. Obecnie aplikację ORLEN Charge posiada już ponad 70 tysięcy użytkowników.

Regulamin promocji dla użytkowników programu ORLEN VITAY dostępny jest na: www.vitay.pl/rabaty

Circle K - promocja dopiero od 30 kwietnia, ale bez limitu tankowań

Od 30 kwietnia do 5 maja 2024 r. 30 gr/l mniej. Dotyczy zakupu minimum 20 litrów paliwa z kartą Circle K EXTRA. Rabat naliczany jest maksymalnie do 50 litrów paliwa w czasie jednego tankowania.

WAŻNE! Ograniczona do 50 l paliwa dotyczy jednego tankowania. Nie ma jednak limitu liczby tankowań (30 kwietnia - 5 maja). Tu Circle jest lepsze niż Orlen, który wprowadził ograniczenie liczby tankowań (do dwóch).

Z regulaminu promocji:

W okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik, za zakup w ramach jednej transakcji co najmniej 20 (dwudziestu) pełnych litrów jednego z następujących rodzajów paliwa:

1) miles 95 albo miles Diesel albo milesPLUS 95 albo milesPLUS 98 albo milesPLUS Diesel, otrzyma rabat na zakupione paliwo w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) brutto za każdy pełny litr paliwa albo,

2) LPG SupraGas otrzyma rabat na zakupione paliwo w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) brutto za każdy pełny litr paliwa.

Limit paliwa objętego rabatem wskazanym w ust. 2 powyżej wynosi 50 l (pięćdziesiąt litrów).

WAŻNE! Z promocji nie można skorzystać płacąc kartą flotową.

BP

Promocje już tylko w sobotę 4 maja - za benzynę i diesla taniej o 30 gr za litr (LPG z obniżką o 10 groszy za litr. ). Limit 50 litrów paliwa

Z regulaminu promocji

W Okresie trwania Promocji Uczestnik, który dokonuje na Stacji bp zakupu Paliwa otrzymuje rabat w wysokości 30 gr/litr, a dokonując zakupu LPG otrzymuje rabat w wysokości 10 gr/litr. Rabat udzielany jest do 50 litrów Paliwa. Jeśli w transakcji ilość tankowanego paliwa jest większa niż 50 litrów, to rabat zostanie udzielony tylko do 50 litrów Paliwa. Rabat nie będzie udzielany na Paliwo tankowane do kanistra. 2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do jednorazowego udziału w Promocji w każdym z dni jej obowiązywania tzn. raz 27 kwietnia 2024 r. i raz 4 maja 2024 r.