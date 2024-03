Pytano ich, ile pieniędzy zamierzają przeznaczyć na wydatki związane ze Świętami Wielkanocnymi. Odpowiedzi były różne, ale najpopularniejszy był przedział cenowy od 201 do 500 zł - tyle zadeklarowało 34 proc. badanych.

Ile Polacy wydadzą na święta?

Inne kategorie wyboru były następujące: 13,7 proc. badanych planuje przeznaczyć na zakupy wielkanocne do 200 zł. 24,2 proc. osób zamierza wydać kwotę między 501 a 1000 zł. Tylko 7,7 proc. respondentów zadeklarowało wydatki powyżej 1000 zł. 5 proc. badanych zdecydowało, że nie planuje zakupów lub wcale nie obchodzi świąt. 15,5 proc. respondentów miało problem z odpowiedzią na pytanie, twierdząc, że nie mają pojęcia, ile zapłacą za zakupy wielkanocne.

Wyniki te pokazują, że planowane wydatki na Święta Wielkanocne są różne i zależą od wielu czynników, takich jak osobiste preferencje, budżet czy aktualna sytuacja ekonomiczna. W tym roku Polacy mogą liczyć na zerowy podatek VAT, co może wpłynąć na niższe ceny zakupów świątecznych. Zakupy mogą obejmować żywność, gotowe dania, prezenty czy dekoracje sezonowe.

Prawie ⅓ badanych wyda więcej niż 500 zł

Według badań przeprowadzonych przez SW Research, więcej niż 31 proc. respondentów planuje przeznaczyć na Święta Wielkanocne sumę przekraczającą 500 zł. Są to dwie kategorie osób, które zamierzają łącznie wydać od 501 zł wzwyż. Te dane sugerują, że koszty związane ze świętami nie będą niskie, co jest zgodne z deklaracjami z poprzedniego roku. Większość, czyli 61 proc. badanych, planuje przeznaczyć na święta kwotę do 500 zł lub do 1000 zł.