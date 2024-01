Wybierając bank, przedsiębiorcy zwracają uwagę nie tylko na wsparcie techniczne, wygodne narzędzia i finansowanie dostosowane do specyfiki działalności, lecz również na aspekty partnerskie. To relacje pozostają fundamentem współpracy.

Jednym z trzech filarów strategii Alior Banku „Bank na co dzień. Bank na przyszłość” jest wspieranie przedsiębiorczości. Dynamiczny rozwój tego obszaru zapewnił 9-proc. udział rynkowy w segmencie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz umocnił pozycję w przypadku MŚP i dużych przedsiębiorstw.

W serii filmów „Biznes po polsku”, Alior Bank prezentuje firmy, z którymi współpracuje.

Dopasowana oferta

W 2023 r. Alior Bank obchodził swoje 15-lecie. Jedną z firm, która jest klientem od początku, jest Baza z Torunia. Zajmuje się ona przede wszystkim budową stacji bazowych dla telefonii komórkowej oraz dostawą sprzętu telekomunikacyjnego i konstrukcji stalowych. Oprócz głównej działalności, Baza już od 1,5 roku z powodzeniem rozwija budowę domów modułowych. Alior Bank od lat wspiera firmę udostępniając jej produkty obrotowe, kredyt w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne i leasing oraz system księgowy zintegrowany z systemem banku.

– Spółka systematycznie wyznacza sobie nowe cele, a Alior Bank staje się partnerem w ich realizacji. Wspólnie zrealizowaliśmy projekty inwestycyjne, wznosiliśmy wieże telekomunikacyjne, czy wdrażaliśmy linie produkcyjne – mówi Agnieszka Głania, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Bydgoszczy.

Innym wieloletnim klientem jest spółka CS Kompozyty ze Szczecina, która odniosła sukces dzięki innowacjom w produkcji kompozytów i wsparciu technologicznemu.

– W branży, w której działamy, bardzo istotny jest cashflow. Dlatego kluczową sprawą jest dobra współpraca z bankiem. Dla nas bardzo ważne jest, żeby system online’owy banku działał niezawodnie, a partner po drugiej stronie, czyli opiekun, był człowiekiem, który wie lepiej ode mnie czego tak naprawdę potrzebuję. Alior Bank spełnia dokładnie te oczekiwania – ocenia Bohdan Kryk, prezes CS Kompozyty.

Firma skupia się na zrównoważonym rozwoju oraz projektach B+R. Szczególnie interesujący jest projekt „Cicha Moc”, który przyczynił się do stworzenia pierwszej na świecie łodzi rekreacyjnej zasilanej wodorem. Alior Bank, mając na względzie potrzeby firmy, stworzył ofertę dostosowaną do jej wymagań.

– Alior Bank nie tylko zarządza rachunkami firmy, ale również oferuje szereg rozwiązań z zakresu cash management. Są to m.in. BankConnect, bankowość internetowa, platforma walutowa i kredyt w rachunku bieżącym w walucie obcej. To było bardzo ważne dla firmy, a my odpowiedzieliśmy na potrzeby klienta – mówi Radosław Gemrzycki, menedżer Zespołu Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej z Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Poznaniu.

Podkarpacki Handlopex, jeden z liderów sprzedaży opon w Polsce, jest klientem Alior Banku od 14 lat. Prowadzi działalność w dużym stopniu sezonową, musi mieć więc zapewniony bufor środków obrotowych. Alior Bank wspiera przedsiębiorstwo w zakresie obsługi bieżącej, cash management, wymiany walut oraz obsługi kredytowej, w ramach której finansowana jest bieżąca działalność.

– Mówienie o sukcesach naszych partnerów to jest powód do wielkiej satysfakcji i wielkiej dumy. Bardzo się cieszymy z tego, że klienci obdarzają nas zaufaniem i mamy świadomość, że dobre produkty, dobre systemy, szybka reakcja na potrzeby klientów to nie jest wszystko. Absolutnie najważniejsza jest relacja z partnerem po stronie banku. I zarówno relacje bezpośrednie, jak i relacje zdalne oraz cyfrowe muszą ze sobą współgrać.

Dzięki elastycznej relacji z Alior Bankiem rozwija się również Lectus. Swoją działalność zaczął dekadę temu od produkcji i sprzedaży materacy. Dziś oferuje meble i inne elementy wyposażenia domu charakteryzujące się nowoczesnym wzornictwem i solidnym wykonaniem, za które odpowiadają designerzy z Katowic. Lectus udostępniał swoje artykuły przez internet. Dzięki współpracy z bankiem, w 2021 r. powstał pierwszy stacjonarny showroom marki w Katowicach. Na trzech poziomach firma prezentuje aranżacje pomieszczeń, które często są inspiracją dla klientów.

– Otwarcie showroomu początkowo było bardzo trudne, były to początki pandemii. Bardzo elastyczna pomoc opiekuna banku usprawniła nam te skomplikowane procesy i dzięki temu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy – mówi Klaudia Pres, koordynator showroomu Lectus.

Najważniejsi są ludzie

Alior Bank stale rozwija swoje usługi. W związku z tym wprowadził model kompleksowej obsługi w kanałach zdalnych, powołując zespół specjalistów. Klienci biznesowi mogą łatwo i bezpiecznie kontaktować się z konsultantem telefonicznie, mailowo lub poprzez bankowość internetową. Specjaliści zapewniają m.in. informacje o obsłudze produktów depozytowych. Możliwe jest również składanie dyspozycji w systemie bankowości internetowej BusinessPro oraz monitorowanie postępu ich rozpatrywania przez bank.

Jedną z firm, która korzysta z usług tego typu jest ALU-FROST, zlokalizowany w Sowlanach pod Białymstokiem, współpracujący z Alior Bankiem od 14 lat. Relacja oparta na wspólnych wartościach i zrozumieniu pozwoliła na dostosowanie rozwiązań, takich jak linia kredytowa czy system BankConnect do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

– W firmie takiej jak ALU-FROST najważniejsze jest to, żeby otaczać się odpowiednimi i wspierającymi ludźmi, zarówno wewnątrz w firmie, jak i między innymi z bankiem. Kiedy przychodzę do banku, spotykam się z moim doradcą i mówię mu o moich potrzebach, liczę na to, że on mi podpowie w którym kierunku iść – mówi Piotr Świrko, właściciel ALU-FROST.

Podobne doświadczenia ma firma GRAND Andrzej Grygiel z Korzennej, specjalizująca się m.in. w produkcji automatycznych parkingów wielopoziomowych. To małopolskie przedsiębiorstwo jest partnerem banku od 12 lat.

– Alior Bank pokazał swoją ludzką twarz. Traktował mnie jako klienta, a nie jak petenta. I tak zostało do dzisiaj. Wydaje mi się, że kluczem do tej współpracy, do tego sukcesu są ludzie, z którymi po stronie banku współpracujemy. Personalna więź spowodowała to, że dziś Alior Bank jest głównym bankiem finansującym nasze przedsięwzięcie – mówi Andrzej Grygiel, właściciel firmy Grand.

Podstawą wieloletniej relacji jest nawiązanie współpracy z odpowiednimi ludźmi. Tak jest w przypadku firmy Sadeko, założonej prawie 30 lat temu przez Mirosława Nowaka w Poddębicach koło Łodzi, która startowała jako serwis oczyszczalni ścieków. Dzięki determinacji i wizji właścicieli, poszerzała działalność o modernizację oczyszczalni a ostatecznie o projektowanie i budowę nowych. Sadeko zbudowała zaawansowane oczyszczalnie ścieków również za granicą – w tym na Antarktydzie.

– W pierwszej kolejności patrzymy na ludzi, którzy tworzą firmę. Jeśli mają oni determinację, wizję, know-how – to jest coś, co my zawsze wspieramy – mówi Łukasz Radowski, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Łodzi.

Wsparcie rozwoju

Alior Bank stara się wspierać interesujące projekty, czego przykładem jest współpraca z firmą Panorama Park z Rudy Śląskiej. Specjalizuje się ona w tworzeniu nowoczesnych osiedli, charakteryzujących się innowacyjnym designem domów i apartamentowców wraz z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak stacje ładowania dla samochodów elektrycznych. Panorama Park zdobyła uznanie Śląskich Targów Nieruchomości, otrzymując tytuł najpiękniejszego osiedla na Śląsku oraz wyróżnienie za najbardziej zieloną przestrzeń mieszkaniową.

– Zainteresowaliśmy się jako Alior Bank inwestycją Panorama Park ze względu na jej unikatowy charakter, ale przede wszystkim za zaangażowanie zarządu, jak i wszystkich pracowników spółki nakierowanych na sukces tego przedsięwzięcia. Sfinansowaliśmy dwa etapy inwestycji. Trwa kolejny, a cały proces przebiega w trybie zdalnym. Udostępniliśmy spółce moduł komunikacji BusinessPro dla mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz masowe przetwarzanie transakcji. Liczymy na kolejne sukcesy wraz z Panorama Park i finansowanie kolejnych inwestycji – mówi Łukasz Wieroński, dyrektor ds. klienta korporacyjnego z Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Katowicach.

Inny projekt bank realizuje z Doliną Charlotty. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych kompleksów rekreacyjnych w Polsce. Teraz ma powstać „mała Indonezja”, z pierwszą prowincją – Bali, gotową na przyjęcie gości już w 2025 r.

– Dwa lata temu narodził się pomysł „małej Indonezji”. Na obszarze 15 ha chcemy zlokalizować większe, a może i wszystkie prowincje Indonezji. Zaczynamy od wyspy Bali, która ma zajmować 2,5 ha. W jej realizację są zaangażowani Balijczycy. Po zakończeniu budowy, której koniec przewidujemy w kwietniu 2025 r. będziemy budować następne wyspy – zapowiada Mirosław Wawrowski, dyrektor zarządzający Doliny Charlotty.

Alior Bank rozpoczął współpracę z tą rodzinną firmą w 2017 r. i od tego czasu modyfikuje ofertę zgodnie z jej planami inwestycyjnymi.

– Przechodziliśmy różne etapy współpracy – od kredytów inwestycyjnych, po skomplikowane produkty zabezpieczające klienta przed ryzykiem stopy procentowej. Obecnie rozmawiamy o projekcie finansowania budowy wyspy Bali, oprócz tego odnawiamy finansowanie bieżące – mówi Maciej Czajkowski, dyrektor ds. klienta korporacyjnego Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Gdańsku.

Poczucie bezpieczeństwa

Bank od 13 lat współpracuje również z Mennicą Gdańską, której sukces i dynamiczny rozwój jest efektem pasji właściciela.

– Mennica Gdańska jest firmą międzynarodową, która korzysta również z naszych platform walutowych oraz narzędzi pozwalających na zabezpieczenie kursowe – mówi Elżbieta Redmerska, dyrektor ds. klienta korporacyjnego, Centrum Bankowości Korporacyjnej Alior Banku w Gdańsku.

Mennica Gdańska stawia na nowoczesne technologie, które pozwalają dostarczać jak najlepsze monety kolekcjonerskie oraz bulionowe.

– Zaistnieliśmy na rynku polskim z monetą Wiedźmin i od tego zaczęło się zainteresowanie naszą firmą. Jedną z naszych najciekawszych serii jest ta z podobizną Roberta Lewandowskiego oraz ze Stanisławem Lemem, które możemy wydawać jako jedyni na świecie. W ramach licencyjnej współpracy z Warner Bros tworzyliśmy monety z Harry’ego Pottera, Mortal Combat, Matrixa czy Friends. Planujemy kontynuacje serii, które są już na rynku oraz wprowadzenie kolejnych, równie ciekawych nowości. Alior Bank wspiera nasze projekty, dzięki niemu mamy środki na finansowanie produkcji monet w nowoczesnych technologiach – mówi Anna Jabłonowska, specjalistka ds. marketingu i PR w Mennicy Gdańskiej.

Hexeline, polska marka odzieży premium, również od wielu lat intensywnie się rozwija, współpracując z Alior Bankiem. Ma 18 punktów sprzedaży, ich liczba z każdym rokiem rośnie. Jej kolekcje ubrań można znaleźć w salonach w najbardziej ekskluzywnych centrach handlowych w Polsce oraz w sklepie online. Ich prototypy powstają we wzorcowni w Łodzi, która jest sercem firmy.

– Alior Bank jest dla nas bardzo dużym wsparciem i zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa, chociażby ze względu na udzielone nam gwarancje bankowe, które są wymagane przez centra handlowe w momencie podpisywania umów najmu. Każdego roku otwieramy nowe salony, więc nakłady inwestycyjne są bardzo duże. Wtedy z pomocą przychodzi nam Alior Bank. Oprócz tego wspierał nas w momencie zakładania fotowoltaiki i pompy ciepła. Dzięki temu możemy się już pochwalić, że mamy odnawialną energię – mówi Halina Zawadzka, założycielka Hexeline.

Alior Bank przygotowuje się do wprowadzenia nowej bankowości internetowej i mobilnej Alior Business i Alior Business Mobile. To rozwiązanie opierać się będzie na czterech głównych filarach: module self-service, aplikacji mobilnej, nowoczesnym serwisie bankowości internetowej oraz zintegrowanych narzędziach klasy ERP. Celem banku jest stworzenie kompleksowego, wielokanałowego i elastycznego ekosystemu, który zapewnieni przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie w budowaniu i rozwijaniu biznesu.