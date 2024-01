Jakie mogą być promocje bankowe?

Promocje proponowane przez banki dotyczą bardzo często kont osobistych. Mogą to być np. bonusy za dołączenie do grona klientów czy zwolnienie z opłat za kartę na kilka pierwszych miesięcy. Czasami okazyjne oferty są związane z kartami kredytowymi i zazwyczaj wiążą się z premiami możliwymi do pozyskania za spełnianie określonych warunków.

Banki proponują często programy poleceń dla swoich klientów. Polegają one na tym, że kiedy nowa osoba dołączy do grona np. właścicieli rachunków w danej placówce za namową innego klienta, to oboje otrzymują premię w postaci gotówki. Czasami promocje mają formę cashbacku za wydawanie środków w ustalonych miejscach, np. w kinach czy na stacjach paliw.

Wszelkie takie promocje mają na celu zachęcenie ludzi do korzystania z usług konkretnej placówki. W ten sposób banki pracują nad konkurencyjnością swoich ofert i zwiększaniem przewagi nad innymi bankami. Użytkownicy zyskują okazję do pozyskania dodatkowego zastrzyku gotówki czy oszczędności na produktach, które dzięki promocjom nie wymagają opłat.

Gdzie szukać promocji bankowych?

Promocje bankowe – najlepsze oferty bankowe dla klientów najlepiej przeglądać na stronie Zgarnij Premię. To serwis internetowy, z którego powinny skorzystać wszystkie osoby poszukujące usług placówek finansowych, w tym m.in.: kart kredytowych, lokat, kont oszczędnościowych czy ROR-ów.

Portal ma na celu przedstawienie użytkownikom aktualnych, uszeregowanych w kolejności od najkorzystniejszych ofert na różnorodne produkty. Uwzględnia wszelkie premie oferowane przez banki, dzięki którym można zyskać lub zaoszczędzić środki. W zakładce z zestawieniami znajdują się:

Konta osobiste;

Konta studenckie;

Konta firmowe;

Konta oszczędnościowe;

Aplikacje mobilne;

Karty kredytowe;

Lokaty bankowe;

Promocje bankowe.

Aby ułatwić zadanie użytkownikom, twórcy rankingów poszczególnych ofert prezentuję wszystkie najważniejsze aspekty, na jakie trzeba zwrócić uwagę podczas poszukiwań opcji dla siebie. W ten sposób klient bez wczytywania się w długie regulaminy czy propozycje na stronach banków wie, czego może spodziewać się w ramach konkretnej usługi.

Oczywiście, jeśli już zdecyduje się na którąś z opcji, powinien szczegółowo zapoznać się z wszelkimi warunkami korzystania i promocji. Nie zaleca się podpisywania żadnych umów bez ich przeczytania ze zrozumieniem. Nigdy nie wiadomo, co może kryć się w niektórych punktach różnorodnych regulaminów.

Strona znacznie pomaga w znalezieniu usług, które aktualnie najbardziej się opłacają. Warto pamiętać o tym, że miejsca w rankingach mogą się zmieniać, ponieważ oferty banków także nieustannie ulegają korektom i wprowadza się do nich kolejne nowości.

Zgarnij Premię poza zakładką z zestawieniami ofert ma jeszcze inną o nazwie Promocje bankowe. Tam trafiają artykuły redaktorów o najświeższych okazjach, które pojawiają się w ofertach placówek finansowych. Jeśli chce się być na bieżąco, warto zaglądać tam regularnie.

Na co zwracać uwagę podczas poszukiwania promocji bankowych?

Gdy korzysta się z rankingów ofert na karty kredytowe czy konta osobiste, system wskazuje parametry, jakie trzeba rozważyć. To właśnie na ich podstawie wybiera się konkretne opcje, biorąc pod uwagę kwestie najważniejsze dla klienta. Kiedy użytkownik chce założyć rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, powinien rozważyć:

Opłaty za utrzymanie konta – to zwykle niewielkie sumy, ale jeśli się da, warto z nich zrezygnować. W zestawieniu Zgarnij Premię kwoty podaje się zwykle w przedziałach, które oznaczają, że prowizje znikają po spełnieniu przez klienta ustalonych w umowie wymagań. Da się zatem prowadzić ROR całkowicie za darmo.

Koszty wypłat z bankomatów – przeważnie usługa jest bezpłatna, o ile używa się maszyn należących do banku, w którym ma się rachunek. W przypadku obcych urządzeń należy sprawdzić cennik. Czasami kilka wypłat otrzymuje się za darmo w prezencie od placówki.

Opłaty za dysponowanie kartą debetową – każdy właściciel ROR-u dostaje również kartę płatniczą do uiszczania opłat bezgotówkowych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Przeważnie trzeba spełnić pewne warunki, aby móc z niej korzystać bez kosztów. Wysokość opłat widnieje w rankingu. Po kliknięciu symbolu informacji da się sprawdzić wymagania do zniwelowania marży.

Możliwe do pozyskania bonusy – ostatnia kwestia zawarta w tym rankingu to informacja o premiach. Warto dokładnie przyjrzeć się nie tylko wysokości prezentów od banku, ale i krokom, jakie trzeba podjąć, aby pozyskać gotówkę czy vouchery (bonusy mogą mieć bowiem różną postać, nie tylko pieniędzy). Im więcej da się zyskać w prosty sposób, tym lepiej.

To tylko przykład dotyczący konta osobistego. W przypadku poszukiwania karty kredytowej zestawienie wyróżnia całkiem inne parametry. Pod uwagę trzeba wziąć: koszty utrzymania narzędzia płatniczego, długość okresu bezodsetkowego (który pozwala na darmowe korzystanie z kredytu), wysokość oprocentowania i RRSO, a także bonusy.

Jak zwiększać swoją wiedzę na temat spraw bankowych?

Zwiększanie wiedzy na temat spraw bankowych pomaga nauczyć się świadomego i sprawnego zarządzania pieniędzmi. Rozsądne dysponowanie środkami ułatwia oszczędzanie i zmniejsza szanse na wpadnięcie w kłopoty finansowe. Jednym ze źródeł wiedzy na ten temat jest strona Zgarnij Premię.

Na portalu poza zestawieniami znajdują się artykuły poradnikowe dotyczące m.in. lokat, transakcji online, rachunków osobistych i wielu innych. Warto korzystać także z dostępnych w sieci webinarów i podcastów finansowych. Na rynku są też liczne książki poświęcone tej tematyce, które pozwalają zgłębiać wiedzę i poznawać triki służące m.in. do sprawnego zarządzania.