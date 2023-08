Czym jest kredyt gotówkowy? Najważniejsze informacje

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych produktów bankowych. Polki i Polacy często decydują się na ten typ zobowiązania, ponieważ pozwala ono pozyskać środki na dowolny cel. Pieniądze otrzymane w ramach gotówkowego finansowania można przeznaczyć np. na:

remont mieszkania;

wakacyjny wyjazd;

zakup sprzętu domowego;

wsparcie bieżącego budżetu domowego.

Bank nie prosi o ujawnianie celu finansowania ani przed, ani po tym, jak już go udzieli. Oznacza to, że nie trzeba przedstawiać instytucji żadnych sprawozdań na temat sposobu wydatkowania pozyskanych środków. Taka swoboda rozporządzania pieniędzmi bardzo zachęca do zaciągnięcia zobowiązania, ale nie jest jedyną zaletą kredytu gotówkowego.

Konsumenci decydują się na ten produkt również ze względu na relatywnie łatwy proces uzyskania wsparcia finansowego. Przy finansowaniu o charakterze gotówkowym nie wymaga się zabezpieczenia w postaci hipoteki czy poręczenia, a więc wszelkie formalności ograniczone są do niezbędnego minimum.

Z tego względu proces wnioskowania o kredyt jest bardzo łatwy i szybki. Rozpatrzenie zgłoszenia z prośbą o finansowanie czasami zajmuje jedynie 24 godziny. Dzięki temu zobowiązanie to jest idealnym produktem dla tych, którzy potrzebują natychmiastowej gotówki.

Co decyduje o atrakcyjności kredytów gotówkowych?

Atrakcyjność kredytu gotówkowego zależy od wielu różnych czynników. Najważniejszym z nich jest oczywiście oprocentowanie. To właśnie ono w znaczącej mierze decyduje o wysokości comiesięcznych rat, a co za tym idzie także o wartości RRSO. Ten wskaźnik określa koszt całego kredytu w formie wartości procentowej w stosunku rocznym.

Jednak warto pamiętać, że RRSO kształtuje znacznie więcej czynników. Mowa tu m.in. o:

wysokości pożyczanej kwoty;

długości okresu kredytowania;

prowizjach dla banku;

szczegółowych warunkach spłaty;

dodatkowych kosztach, które nalicza się np. za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Oprócz tego na atrakcyjność kredytu często wpływają promocje związane z obniżeniem prowizji czy mniejszym oprocentowaniem. Jednak czasami takie bonusowe korzyści dostępne są tylko dla nowych klientów, a więc przed złożeniem wniosku o finansowanie trzeba dokładnie przeanalizować ofertę.

Kredyt gotówkowy – gdzie szukać atrakcyjnych ofert?

Popularność kredytów gotówkowych sprawia, że występują one w ofercie większości banków. Jednak każda z instytucji proponuje klientom nieco inne warunki finansowania czy jego spłaty. Wiele z tych czynników zależy od polityki banku, a także aktualnych promocji na wybrane produkty.

Aby znaleźć korzystną ofertę kredytu gotówkowego, warto przeanalizować wszystkie aspekty wpływające na jego atrakcyjność. Na szczęście nie trzeba robić tego poprzez samodzielne szukanie oraz zestawianie ze sobą różnych propozycji bankowych. W tym zadaniu może wyręczyć porównywarka kredytów online.

Jest to narzędzie, które generuje ranking najlepszych ofert na podstawie informacji z różnych instytucji finansowych. Taką porównywarkę można znaleźć m.in. na stronie internetowej pod adresem: https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe. Atutem tego konkretnego zestawienia jest to, że ma ono interaktywną formę.

Oznacza to, że internauta może ustawić pożądaną kwotę finansowania oraz preferowany okres spłaty. Po zatwierdzeniu informacji narzędzie pokaże ranking kredytów gotówkowych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika.

Jak złożyć wniosek o kredyt gotówkowy?

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy nie jest skomplikowane. Charakter finansowania sprawia, że cały proces jest maksymalnie uproszczony. Procedura jest na tyle łatwa, że w celu jej realizacji nawet nie trzeba udawać się do stacjonarnej placówki banku. Podanie o pomoc finansową można złożyć za pośrednictwem internetu, dzięki czemu wnioskowanie staje się znacznie szybsze i wygodniejsze dla klienta.

Aby bank mógł rozpatrzyć wniosek dotyczący pożyczenia pieniędzy, musi uzyskać kilka ważnych informacji, które kredytobiorca powinien poświadczyć przy pomocy odpowiednich dokumentów. Warto przygotować m.in.:

dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport);

dokumenty potwierdzające źródło dochodu (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, umowę o pracę czy pisma podatkowe);

dowody świadczące o sytuacji finansowej lub posiadaniu aktywów (np. wyciągi z konta bankowego czy dokumenty własności nieruchomości).

Przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy należy pamiętać, że w każdym banku obowiązuje inna polityka i dlatego instytucje mogą prosić o dostarczenie różnych dokumentów. Z tego względu warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami jeszcze przed wysłaniem prośby o finansowanie. Dzięki temu cały proces może przebiec sprawnie i bez komplikacji.

Co decyduje o przyznaniu finansowania? Zdolność kredytowa i jej czynniki

Gdy konsument wniesie podanie o przyznanie środków, bankowi analitycy zabierają się za rozpatrywanie jego prośby. Każdy wnioskodawca jest dokładnie sprawdzany oraz oceniany pod kątem aspektów, które składają się na zdolność kredytową. Jest to najważniejszy parametr związany z kredytem, ponieważ określa możliwość terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami.

Jeśli klient ma dobrą zdolność kredytową, to udzielenie finansowania niesie za sobą małe ryzyko niewykonania zobowiązania. Tym samym instytucja może zakładać, że po takiej współpracy nie będzie stratna. Aby ocenić poziom ryzyka, bank analizuje informacje takie jak:

wysokość uzyskiwanych dochodów i ich źródło;

miesięczne koszty utrzymania;

obecne zadłużenie;

wiek;

stan cywilny;

status mieszkaniowy i majątkowy;

wykształcenie;

wykonywany zawód i zajmowane stanowisko;

staż pracy;

liczba osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy.

Oprócz tego w ocenie zdolności kredytowej dużą rolę odgrywa historia kredytowa. Informuje ona o ilości wcześniejszych zobowiązań oraz sumienności w ich spłacie. Jeśli klient regulował dotychczasowe zapożyczenia w sposób terminowy, to istnieje szansa, że bank spojrzy na jego wniosek przychylniejszym okiem.