Najnowszy projekt Pekao nawiązuje do 40-letniej historii współpracy banku z Polską Szkolą Plakatu. Pekao wraca do swoich korzeni pod hasłem art brandingu, czyli promocji marki przez sztukę. Tym razem całość spinają jednak nowoczesne technologie, a dokładniej NFT.

- Ta ścieżka od świata namacalnego, materialnego do świata cyfrowego to metafora rozwoju cywilizacji wyrażona językiem sztuki. Sztuka też przeorganizowuje biznes, zmienia go pod siebie. Unikalna karta płatnicza na awersie oprócz chipu nie ma żadnego śladu brandingu, który wraz z podstawowymi informacjami związanymi z funkcjonalnością samej karty umieszczony jest na jej rewersie - mówi Miłosz Horodyski kierujący tokenizacją w projekcie UNIQUE.

Zmieniający się świat wymusza inne podejście do klasycznego biznesu. - Projekt UNIQUE to połączenie klasycznej bankowości, która w tej części opiera się na rozliczeniach, ale jest to również połączenie świata szeroko rozumianej sztuki oraz nowych technologii - tłumaczy Jarosław Fuchs. Dodaje też, że tokenizacja sztuki to nowa gałąź biznesu, która nadal jest ograniczona jednak przez regulacje.