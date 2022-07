Drugie wyzwanie to. „"olska zgodziła się na cel neutralności klimatycznej dla całej UE. W tym kontekście - w średnim okresie - istotny jest cel pośredni: 55-proc. redukcja emisji CO2 przez UE do 2030 roku. Oznacza to, że do tego roku Polska powinna wnieść swój wkład redukcyjny o ok. 43-51 proc. względem 1990 roku" - podają autorzy raportu. Trudno przy tym ocenić koszty tego przedsięwzięcia: KE szacuje je na 240 mld euro w nadchodzącej dekadzie, rząd w 2019 r. w dokumencie "Polityka energetyczna Polski do 2040 roku" podawał kwotę 335 mld euro do 2040 r.