Jakie są waluty główne na rynku walutowym?

Przez waluty główne (tzw. majors) rozumie się te pary walut, których ceny są stabilne – wahania ich kursów są niewielkie. W walutach zaliczanych do głównych przeprowadzane są transakcje międzynarodowe, obsługiwany jest też dług zagraniczny. W rezultacie cieszą się one największą popularnością wśród inwestorów oraz traderów i tym samym mają największy udział w rynku walutowym.

Główne pary walutowe na rynku walutowym to:

EUR/USD

USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

Wszystkie waluty notowane na rynku występują zawsze w parach. Handel nimi polega na wymianie jednej waluty na drugą.

Dopiero rozglądasz się za parami walut? Mimo że rynek walutowy, o którym więcej przeczytasz tutaj, jest zróżnicowany, to wszystkie pary walutowe mają wspólną cechę – mowa tu o nazewnictwie walut występujących w parze. Pierwsza z walut to tzw. waluta bazowa, druga z kolei określana jest jako waluta kwotowana.

Czym są waluty egzotyczne?

Waluty główne nie są jedynymi dostępnymi na rynku walutowym. Możesz też zdecydować się na handel walutami egzotycznymi. Czym są waluty egzotyczne?

Termin „waluty egzotyczne” odnosi się do wszystkich innych walut poza głównymi. Nie ma przy tym znaczenia, w której części świata stanowią one środek płatniczy. W odróżnieniu od głównych par walutowych charakteryzują się one małą płynnością i nagłymi ruchami cenowymi.

Przykładowe waluty egzotyczne:

USD/PLN

USD/THB

USD/NOK

USD/SEK

USD/SGD

USD/ARS

USD/MXN

Handel walutami egzotycznymi na rynku walutowym wymaga od inwestora dobrego rozeznania, w tym bieżącego monitorowania sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej.

Waluty główne czy egzotyczne – które wybrać?

Jeżeli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z rynkiem walutowym, możesz zastanawiać się, czy lepszym wyborem będą waluty główne, czy też egzotyczne. Biorąc pod uwagę występujące między nimi różnice, początkującym inwestorom zaleca się handel walutami głównymi.

Transakcje w walutach głównych obarczone są mniejszym ryzykiem, gdyż są one mniej wrażliwe na zachodzące na świecie zmiany gospodarcze czy polityczne. Inwestor może też ograniczyć ewentualną stratę, co ma związek z tym, że waluty te charakteryzują się dużą płynnością.

Interesuje Cię handel walutami egzotycznymi? Pamiętaj, że kluczem do osiągnięcia pożądanego celu jest dostęp do informacji. W przypadku pary walutowej USD/PLN monitoruj m.in. dane makroekonomiczne. Należą do nich: stopa bezrobocia, decyzje podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej czy PKB.