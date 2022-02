Bank Pekao, jako jedyny bank komercyjny w Polsce, otrzymał gwarancję kredytową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, umożliwiającą udzielanie kredytów oraz ich refinansowanie na atrakcyjnych warunkach. Otwiera to dostęp w 2022 r. do preferencyjnego finansowania inwestycyjnego i obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowa gwarancja pozwala na zabezpieczenie 70 proc. kapitału i odsetek oraz obniżenie marży kredytowej. Warto podkreślić, że nie wymaga dostępnego limitu pomocy de minimis, co jest szczególnie istotne dla tych przedsiębiorców, którzy już go wykorzystali.

Skorzystanie z gwarancji Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego jest dla przedsiębiorców bezpłatne. Wszystkie formalności załatwiane są w Banku Pekao.

Skorzysta 15 tys. firm

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny uruchomiono w celu zmniejszenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla europejskiej gospodarki.

Umowa podpisana przez Bank Pekao SA z wdrażającym ten instrument Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (wchodzi w składy Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego) pozwala na zaciąganie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek, kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych oraz kredytów inwestycyjnych. Maksymalna wartość finansowania zabezpieczonego gwarancją PFG, dostępnego dla pojedynczego przedsiębiorcy w Banku Pekao wynosi 2,57 mln euro (ok. 11,7 mln zł), a maksymalny okres kredytowania to 10 lat.

Nowością w systemie instrumentów gwarancyjnych EFI jest możliwość zastosowania gwarancji PFG również przy refinansowaniu kredytów przenoszonych z innych banków. Umożliwia ona zatem przedsiębiorcom skorzystanie z bardziej atrakcyjnych warunków spłaty dla już zaciągniętych zobowiązań.

– Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny to kolejny duży projekt, w ramach którego Bank Pekao współpracuje z EFI w celu zaoferowania polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków finansowania. Nową gwarancją PFG chcemy w 2022 r. objąć portfel kredytów o wartości aż 4,7 mld zł, co według naszych szacunków pozwoli na udzielenie preferencyjnego finansowania dla ok. 15 tys. przedsiębiorców – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. Podkreśla ona, że dzięki nowej gwarancji klienci Banku Pekao będą mogli skorzystać z niższej marży kredytowej i bezpłatnego zabezpieczenia kredytu.

– Umowa umacnia pozycję Banku Pekao jako lidera wśród instytucji komercyjnych w wykorzystaniu na polskim rynku unijnych instrumentów finansowych – dodaje Magdalena Zmitrowicz.

Wsparcie z EaSI

Projekt gwarancji prowadzony w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego to niejedyna forma wsparcia finansowania przedsiębiorstw, oferowana w ostatnim czasie przez Bank Pekao. Bank podpisał z EFI również nową umowę gwarancji portfelowych w ramach tzw. programu EaSI – Programu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Dzięki gwarancji EaSI bank może bezpłatnie zabezpieczać kredyty w rachunku bieżącym i pożyczki oraz udzielać preferencyjnego finansowania mikroprzedsiębiorcom, czyli firmom o zatrudnieniu nieprzekraczającym dziewięć osób, które ze względu na krótki okres działalności czy też brak wymaganych zabezpieczeń mogłyby mieć trudności w pozyskaniu finansowania wspierającego rozwój ich działalności.

– Nowa gwarancja EaSI to kontynuacja oferty dostępnej w Banku Pekao od 2018 r. Dzięki gwarancji obejmującej nawet do 90 proc. udzielonego finansowania jesteśmy w stanie oferować preferencyjne kredyty i pożyczki dla najmniejszych przedsiębiorstw, posiadających ograniczone możliwości w pozyskaniu finansowania – podkreśla Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Dla tych firm przygotowano preferencyjne kredyty obrotowe i pożyczki zabezpieczone gwarancją EaSI do wysokości 117 tys. zł.

– W ramach umowy EaSI mamy do dyspozycji prawie 250 mln zł, co pozwoli uzyskać środki na rozwój dla ok. 5 tys. naszych klientów. Oferta będzie dostępna do końca III kw. 2023 r. lub do wyczerpania środków – dodaje Dominika Byrska.

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce, z ponad 240 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów i obsługuje ponad 5,9 mln klientów.