Według niego, na wyliczenie kwoty roszczenia za korzystanie należałoby patrzeć z perspektywy klienta. – Powstaje konieczność symulacji, co konsument musiałby zrobić, żeby otrzymać taką kwotę kredytu w złotówkach, jaką otrzymał w walucie i ile by go to kosztowało. Do wykorzystania są statystyki stóp procentowych publikowane przez NBP . Powstaje wątpliwość, która stopa jest najbardziej właściwa – czy dla kredytu zabezpieczonego czy nie. Chcieliśmy udzielić kredytu zabezpieczonego, ale ze względu na unieważnienie umowy okazuje się, że udzieliliśmy kredytu niezabezpieczonego – wywodził.