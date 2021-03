“W praktyce okazuje się jednak, że nie wszystkie banki stosują się do wymogów ogłoszonej przez rząd Tarczy, która poniekąd zakazuje bankom obciążania kredytobiorców kosztami udzielonych im wakacji kredytowych” - wskazuje Kinga Burcan, doradca kredytów hipotecznych . Potwierdzają to również enuncjacje prasowe i kierowanie skarg do UOKiK, także do Rzecznika Finansowego, m.in. przez stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Stowarzyszenie SBB, jest to „ruch społeczny, który powstał, by zatrzymać proceder łamania polskiego i europejskiego prawa przez banki działające w Polsce”. SBB działa w interesie kredytobiorców i klientów banków, pomagając im w różnych sporach z bankami m.in. pomaga frankowiczom, a ostatnio także kredytobiorcom, którym niektóre banki chcą, wbrew przepisom wynikającym z „tarczy antykryzysowej 4,0”, podnieść koszty kredytowe z tytułu udzielonych wakacji kredytowych.