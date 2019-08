We wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem budżetu państwa na 2020 r. - wynika z opublikowanego porządku obrad rządu. Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami do budżetu wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,7 proc., a inflacja 2,5 proc.

W poniedziałek "Rzeczpospolita", która powołała się na źródła zbliżone do rządu, napisała, że budżet państwa w 2020 roku ma być zrównoważony. "Ma to być pierwszy w historii ostatnich 30 lat plan finansowy, w którym założono, że kasa państwa będzie zrównoważona. To znaczy, że nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy, by móc zrealizować wszystkie konieczne wydatki" - czytamy w "Rz". "Dotychczas wszystkie budżety opierały się na deficycie zarówno, jeśli chodzi o projekt jak i wykonanie" - przypomina "Rz".

Dworczyk został zapytany w radiowej "Jedynce", jak to możliwe, że budżet będzie zrównoważony i czy rząd w związku z tym planuje jakieś cięcia wydatków. Jaki ostatecznie będzie budżet to zobaczymy już za kilka godzin, kiedy Rada Ministrów zajmie się tym projektem i myślę, że projekt ustawy budżetowej zostanie dziś uchwalony. Natomiast warto przypomnieć, że dziedzicząc budżet po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u w 2015 roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości odziedziczył deficyt budżetowy na poziomie 50 mld zł i od tamtego czasu staramy się skutecznie ograniczać ten deficyt - odpowiedział minister. Jak podkreślił, rząd dąży do tego, aby budżet na 2020 r. był zrównoważony, żeby nie zadłużać państwa i maksymalnie ograniczać deficyt.

Dopytywany, czy wszystkie programy społeczne PiS zostaną w budżecie na przyszły rok utrzymane, odpowiedział: Oczywiście, że tak. Tu nie mówimy tylko o programach solidarnościowych, programach społecznych, utrzymaniu wszystkich tych sztandarowych projektów jak +500 plus+, jak obniżenie wieku emerytalnego czy bezpłatne leki dla osób starszych, ale też obniżki podatków, o których mówiliśmy jeszcze w kampanii 2015 roku i które wprowadziliśmy - zauważył Dworczyk. Wymienił w tym kontekście m.in. likwidację PIT dla młodych.

Zapytany, czy w budżecie znajdą się obiecane pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia, odpowiedział, że rząd dąży do tego, żeby nakłady na służbę zdrowia szły w kierunku poziomu 6 proc. PKB, a podwyżki dla sfery budżetowej są przewidziane w projekcie finansowym.