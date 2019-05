W rankingu miast zamieszkałych przez alimenciarzy przewodzą: Warszawa, Łódź i Wrocław, ale największy udział dłużnicy alimentacyjni mają wśród mieszkańców: Wałbrzycha, Włocławka, Inowrocława - wskazało PAP Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Średnio jeden niesolidny rodzic winny jest ponad 39 tys. zł, przeciętny dłużnik z Płocka, gdzie średnia zaległość jest najwyższa, prawie 57 tys. zł.

Na koniec marca 2019 r. w BIG InfoMonitor znajdowało się prawie 304 tys. dłużników alimentacyjnych - wyliczyło Biuro. Z danych wynika też, że choć przez rok liczba dłużników alimentacyjnych zmniejszyła się o ponad 11 tys., to kwota zaległości wzrosła z 11,64 mld zł na koniec I kwartału 2018 r. do 11,89 mld zł po I kwartale. 2019 r.

Oznacza to, jak podkreśliło BIG InfoMonitor, wzrost średniej zaległości alimentacyjnej z 36 958 zł do 39 145 zł. Najwięcej dłużników alimentacyjnych ma adres w Warszawie (9 243). Statystycznie na 100 mieszkańców najwięcej niepłacących na dzieci ma Wałbrzych, tu mieszka 2 405 osób zalegających z alimentami - czyli ponad dwie osoby na sto mają na sumieniu nieopłacone alimenty.

Obok Warszawy, drugim miastem, z którego pochodzi znacząca liczba dłużników alimentacyjnych jest Łódź (7 065). Następne są: Wrocław (5 081), Kraków (5 011) i Bydgoszcz (3 831). Mieszkańcy tych miast mają też najwyższe łączne kwoty zadłużenia, na tle wszystkich miejscowości w kraju.

W pierwszej 30. miast najliczniej zamieszkanych przez nie tych, którzy nie płacą alimentów są także Chorzów, Ostrowiec Świętokrzyski, Jelenia Góra czy Wieliczka. Z kolei największą średnią z tytułu niepłaconych alimentów mają osoby z Płocka: 56 tys. 918 zł, Starogardu Gdańskiego - 53 tys. 257 zł, Kielc - 51 tys. 833 zł, Elbląga - 51 tys. 178 zł, oraz Ostrowa Wielkopolskiego - 50 tys. 594 zł.

Wśród dłużników alimentacyjnych mężczyźni stanowią 95 proc. Na czele listy rekordzistów jest 57-latek z Małopolski z długiem na ponad 802 tys. zł; drugi to 47-letni mieszkaniec Mazowsza z prawie 670 tys. zł.

Do Rejestru BIG, dłużników, za których pieniądze wypłaca Fundusz Alimentacyjny, zgłaszają głównie gminy. - Staramy się informować osoby mające wyrok sądowy, przyznający prawo do alimentów, że sami również mają możliwość wpisania do rejestru dłużników rodzica niepłacącego na potomstwo - powiedział PAP Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Dodał, że opiekunowie, którzy wykazali się taką inicjatywą odzyskali w ciągu trzech lat prawie 2 mln zł alimentów. - Warto to zrobić szybko, zanim dług wzrośnie do kwot trudnych do wyegzekwowania – wskazał.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.