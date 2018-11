Z jednej strony system bankowy nie zmienia się gwałtownie, bo rozliczenia, w szczególności rozliczenia bankowe muszą być stabilne, ale oczywiści cały czas się rozwijamy. Przykładem jest tutaj rozwój płatności natychmiastowych – w naszym przypadku to Express Elixir, który został uruchomiony w 2012 r., ale w ostatnich dwóch latach to jest, procentowo, trzycyfrowe tempo wzrostu, rok do roku. Takiego trendu spodziewam się też w przyszłości – zaznacza prezes KIR.

W oparciu o udostępnianą przez KIR platformę rozliczeniową działają również inne sposoby realizowania transakcji natychmiastowych, takie jak BLIK, czy płatności "person to person". Dzięki nim przekazywane środki są dostępne na rachunku beneficjenta już po kilku sekundach od transferu. Stworzyliśmy także produkt, który się nazywa Qlips i polega na zbieraniu faktur od wierzycieli i przekazywanie ich, z możliwością opłacania, do klientów końcowych, czyli płatników. Rozwiązania tego typu na razie zaistniały w pilotażowej formie, ale na kolejny rok szykujemy coś, co zmieni sposób opłacania rachunków także przez przeciętnego konsumenta – zapowiada Alicki.

Panel dyskusyjny pn. "KIR w cyfrowym świecie - jak mierzyć się z wyzwaniami sektora bankowego?" odbył się 22 listopada w Warszawie w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej, nad którym "DGP" miała patronat medialny. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele banków, Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Związku Banków Polskich.