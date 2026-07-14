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Dodatkowe 288 zł do emerytury. Kto otrzyma przelew do 15 lipca?

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:46
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7000 zł dla seniorów - dla kogo świadczenie honorowe?
288 zł dodatku do emerytury czeka na uprawnionych. Komu przysługuje świadczenie ratownicze/Shutterstock
Tysiące emerytów może liczyć na dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc do końca życia. Specjalne świadczenie ratownicze w wysokości 288 zł trafia do kont uprawnionych strażaków ochotników oraz ratowników górskich. Dowiedz się, kto spełnia wymogi formalne i jak złożyć wniosek.

Świadczenie ratownicze to specjalny dodatek finansowy, który państwo przyznaje jako formę uznania za wieloletnią, społeczną i często ryzykowną służbę. Obecnie wynosi ono 288 zł miesięcznie i jest wypłacane dożywotnio, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury. Co ważne, kwota ta podlega corocznej waloryzacji, więc seniorzy, którzy już pobierają świadczenie, otrzymują automatycznie wyższe przelewy bez konieczności składania kolejnych wniosków.

Za wypłatę środków odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Przelewy trafiają do uprawnionych do 15. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że lipcowa tura wypłat dociera do odbiorców w okolicach połowy miesiąca.

Kto ma prawo do dodatku 288 zł?

Pieniądze nie przysługują wszystkim emerytom. Świadczenie otrzymują wyłącznie osoby, które przez lata czynnie angażowały się w działania ratownicze. Do grupy uprawnionych należą:

  • Strażacy ochotnicy (OSP): Mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia (z minimum 25-letnim stażem) oraz kobiety po 60. roku życia (z minimum 20-letnim stażem).
  • Ratownicy górscy: Osoby, które służyły w GOPR lub TOPR.

Kluczowym warunkiem dla strażaków OSP jest czynny udział w działaniach ratowniczych, akcjach, szkoleniach lub ćwiczeniach – wymaga się, aby taka aktywność miała miejsce przynajmniej raz w roku. Przepisy nie wymagają jednak zachowania ciągłości wysługi lat.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Świadczenie nie wpływa na konto automatycznie. Aby je otrzymać, zainteresowany senior musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego PSP. To właśnie ten organ prowadzi ewidencję udziału ratowników w akcjach i potwierdza staż pracy na podstawie dokumentów.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po pozytywnym zweryfikowaniu uprawnień, sprawę przejmuje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który realizuje regularne przelewy.

Czy świadczenie jest opodatkowane?

Obecne zasady opodatkowania świadczenia budzą dyskusje w przestrzeni publicznej. Choć dodatek jest przychodem podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ze względu na jego wysokość, zaliczka na podatek nie jest pobierana w trakcie roku. Seniorzy otrzymują jedynie informację PIT-11 po zakończeniu roku podatkowego.

Warto zaznaczyć, że w Sejmie procedowany jest projekt poselski, który zakłada całkowite zwolnienie świadczenia ratowniczego z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby te zmiany weszły w życie, świadczeniobiorcy otrzymywaliby pełną kwotę bez żadnych formalnych potrąceń. Na ten moment jednak obowiązujące przepisy pozostają niezmienione.

Mimo że około 118 tys. osób pobiera już to świadczenie, wielu seniorów nadal nie wie o jego istnieniu lub nie składa wniosku, spełniając wszystkie wymagane kryteria. Jeśli przez lata byłeś druhem OSP lub ratownikiem górskim, warto skontaktować się z lokalną jednostką PSP i sprawdzić swoją ewidencję. Niektóre środowiska apelują o rozszerzenie grupy uprawnionych, np. o osoby, które zakończyły działalność ratowniczą, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, jednak na razie postulaty te pozostają w sferze dyskusji parlamentarnych. Jeśli jesteś już w wieku emerytalnym i przepracowałeś wymagane lata w ratownictwie, 288 zł miesięcznie to wsparcie, o które warto wnioskować.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PITtoprświadczenie ratowniczeOSP
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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