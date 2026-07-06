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KGHM chce zainwestować 32 mld zł. W grę wchodzą: USA, Kanada, Maroko i Argentyna

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 14:14
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KGHM Polska Miedz S.A.
KGHM. Polska firma chce zainwestować 32 mld zł. W grew chodzą: USA, Kanada, Maroko i Argentyna/Agencja Gazeta
KGHM Polska Miedź planuje inwestycje w wysokości 32 mld zł w latach 2026-2030 - poinformował prezes spółki Remigiusz Paszkiewicz. Zdradził, że badane są możliwości inwestycyjne m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z opublikowaną w piątek strategią KGHM planuje inwestycje w wysokości 32 mld zł w latach 2026-2030, z czego 80 proc. w kraju i 20 proc. w spółkach zagranicznych. Grupa chce utrzymać wysoką pozycję wśród producentów miedzi i srebra na świecie.

Badamy możliwości akwizycji poza Europą, w Maroku, Argentynie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, głównie w obszarze miedzi, metali towarzyszących oraz surowców krytycznych- powiedział Paszkiewicz podczas prezentacji strategii 2055+. Jak dodał, spółka jest zainteresowana aktywami na różnym etapie rozwoju.

Kierunki rozwoju KGHM

Rozwijamy się w różnych kierunkach równolegle. Na przykład w Maroku interesują nas nie tylko złoża i wydobycie, ale także odpowiedzieliśmy pozytywnie na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez państwowy koncern z tego kraju z naszych doświadczeń w przetwórstwie miedzi - powiedział Paszkiewicz dziennikarzom w kuluarach wydarzenia.

Podkreślił, że w wyniku realizacji strategii, po 2035 roku KGHM z producenta miedzi, srebra, złota i molibdenu, ma stać się zdywersyfikowaną grupą, produkującą także nikiel, kobalt, platynowce, lit, a także pierwiastki ziem rzadkich i surowce krytyczne.

Przyspieszenie transformacji energetycznej w KGHM

Do 2035 roku zakładamy także przyspieszenie transformacji energetycznej. Docelowo chcemy mieć ok. 220 MW własnej produkcji z OZE - dodał prezes.  Strategia KGHM przewiduje również neutralność klimatyczną w 2050 r., obniżenie emisji CO2 w zakresie II o 30% do 2030 r., a także przygotowanie kompleksowego planu dekarbonizacji do roku 2028.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaKGHM
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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