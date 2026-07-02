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Ceny ropy wyraźnie reagują. Inwestorzy dostrzegli dwa ważne sygnały

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
32 minut temu
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Ceny ropy wyraźnie reagują. Inwestorzy dostrzegli dwa ważne sygnały
Ceny ropy wyraźnie reagują. Inwestorzy dostrzegli dwa ważne sygnały/shutterstock
Ropa tanieje trzeci dzień z rzędu, a na rynku wyraźnie słabną obawy o zakłócenia dostaw z Bliskiego Wschodu. Na nastroje wpływają większy transport surowca przez cieśninę Ormuz oraz doniesienia o postępach w negocjacjach USA z Iranem.

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 67,87 USD - niżej o 1,04 proc.

Brent na ICE na IX jest wyceniana po 70,87 USD za baryłkę, w dół o 0,98 proc.

Cieśnina Ormuz i rozmowy USA-Iran

Ropa tanieje po tym, jak dostawy surowca przez cieśninę Ormuz osiągnęły już ponad 10 mln baryłek ropy dziennie.

Na rynki docierają też sygnały o postępie rozmów USA z Iranem.

Amerykańscy i irańscy urzędnicy prowadzili w środę w stolicy Kataru - Dosze, pośrednie, techniczne rozmowy na niższym szczeblu za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu i Kataru.

Rozmowy te mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormuz oraz wypracowanie trwałego zawieszenia broni.

Zięć Donalda Trumpa Jared Kushner oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff spotkali się z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem as-Sanim, aby przygotować grunt pod rozmowy.

"Dobrze dogadujemy się z nimi"

Prezydent USA Donald Trump oświadczył z kolei w środę, że denuklearyzacja Iranu przebiega pomyślnie i "dobrze dogadujemy się z nimi".

"Proces pozbawiania Iranu zdolności nuklearnych przebiega pomyślnie. Odbyli bardzo dobre spotkania i zobaczymy, co będzie dalej. Jak wiecie, uderzaliśmy w nich bardzo mocno przez trzy noce, ale dobrze się dogadujemy" - powiedział Donald Trump dziennikarzom.

"Wszystko przebiega dobrze. Giełda praktycznie każdego dnia ustanawia nowe rekordy. Ceny ropy znacząco spadły. Widzę, że dziś cena spadła do 68 dolarów. To mniej niż wtedy, gdy rozpocząłem — można powiedzieć — atak na Iran, aby nigdy nie zdobył broni nuklearnej" - dodał prezydent USA.

Coraz mniejsze zapasy ropy naftowej w USA

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych maleją zapasy ropy naftowej.

Całkowite zapasy ropy w USA spadły do najniższego poziomu od marca 2025 r., a z wyłączeniem rezerw strategicznych wynoszą obecnie ok. 1,2 mld baryłek. Zapasy te maleją od 12 tygodni.

Jeśli nawet uwzględni się w zapasach ropy surowiec z rezerwy rządowej, to całkowite zapasy ropy za Oceanem są obecnie najniższe od 2004 r. po tym, jak część ropy ze strategicznej rezerwy została uwolniona w czasie wojny z Iranem.

Z kolei zapasy ropy w hubie Cushing - kluczowym centrum magazynowania ropy w USA - są teraz najniższe od 2005 r. w ujęciu sezonowym, po spadku poniżej 20 mln baryłek.

Jednak przerób ropy naftowej w amerykańskich rafineriach - na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej - osiąga w tym sezonie rekordowe poziomy i jest najwyższy od 8 lat.

Analitycy wskazują, że w ciągu ostatnich tygodni w USA rosły ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. Dla rafinerii jest to mocny sygnał, że warto intensywnie pracować, zwłaszcza w szczycie amerykańskiego sezonu wakacyjnych wyjazdów.

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Źródło PAP
Tematy: ropa naftowaormuziran 2026ceny ropy naftowej
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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