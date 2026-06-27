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Nowe wsparcie dla rolników. Od 30 tys. do 120 tys. zł ryczałtu

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:07
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pieniądze, dotacja, dofinansowanie, ngo
Nowe wsparcie dla rolników. Od 30 tys. do 120 tys. zł ryczałtu/shutterstock
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzi jesienny nabór wniosków w ramach nowej interwencji I.10.6.1 "Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie". Program wspiera rolników i mikroprzedsiębiorców prowadzących małe przetwórstwo. Wnioskodawcy mogą liczyć na ryczałt w wysokości 30 tys., 60 tys. lub 120 tys. zł, a dla mikroprzedsiębiorców przewidziano refundację do 500 tys. zł. Jak przygotować się do naboru, który zaplanowano od 1 października do 2 listopada 2026 roku?

ARiMR wprowadza jesienią 2026 roku nową interwencję (I.10.6.1), której głównym celem jest wzmocnienie pozycji rolników na rynku. Program "Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości" ma pomóc w skracaniu drogi produktu "od pola do stołu". Dzięki dotacjom, rolnicy mogą uniezależnić się od wahań cen surowców i zwiększyć dochody gospodarstwa poprzez własne przetwórstwo.

Wnioski o wsparcie będzie można składać w terminie od 1 października do 2 listopada 2026 roku.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Wysokość wsparcia finansowego w ramach nowego programu zależy bezpośrednio od charakteru prowadzonej działalności oraz statusu samego wnioskodawcy.

Rolnicy oraz osoby rozpoczynające przygodę z przetwórstwem w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także przedsiębiorcy uruchamiający całkowicie nową działalność przetwórczą, mogą ubiegać się o pomoc udzielaną w formie ryczałtu.

W zależności od planowanej skali operacji, beneficjenci tacy mogą otrzymać 30 000 zł, 60 000 zł lub 120 000 zł. Wsparcie pozwala pokryć do 65 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Nieco inne zasady przygotowano dla mikroprzedsiębiorców, którzy kontynuują już prowadzoną działalność gospodarczą lub produkcyjną. W ich przypadku program przewiduje formę refundacji kosztów, która pozwala uzyskać znacznie wyższe wsparcie, sięgające nawet 500 000 zł, jednak przy nieco niższej intensywności pomocy, wynoszącej do 50 procent kosztów kwalifikowalnych. Niezależnie od wybranej ścieżki finansowania, każdy wnioskodawca musi pamiętać o dolnym limicie programu, ponieważ minimalna kwota wsparcia na realizację pojedynczej operacji wynosi 10 000 zł.

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Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do dwóch głównych grup:

  • Rolnicy i małżonkowie rolników: Osoby prowadzące lub planujące założenie działalności w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), rolnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w tym w ramach MOL (działalność marginalna, lokalna i ograniczona).
  • Mikroprzedsiębiorcy: Osoby kontynuujące działalność gospodarczą lub MOL, właściciele gospodarstw rolnych, którzy do produkcji wykorzystują co najmniej 50 proc. surowców z własnego gospodarstwa.

ARiMR ocenia wnioski na podstawie systemu punktowego. Priorytetowe traktowanie otrzymają inwestycje, które:

  • Realizują cele strategii "Od pola do stołu" (np. zrównoważone przetwarzanie, gospodarka obiegu zamkniętego, systemy jakości żywności).
  • Dotyczą przetwarzania odpadów żywnościowych i produktów ubocznych na biokomponenty (np. biogaz).
  • Zawierają inwestycje prośrodowiskowe (min. 20% kosztów) lub innowacyjne (min. 50% kosztów).

Dodatkowe punkty zyskają również:

  • Kobiety prowadzące gospodarstwo.
  • Rolnicy w wieku do 40 lat.
  • Osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.
  • Gospodarstwa położone w regionach górskich lub o specyficznych uwarunkowaniach (ONW).
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Na co można wydać pieniądze?

Dofinansowanie pokrywa inwestycje materialne i niematerialne związane z przetwarzaniem lub sprzedażą produktów rolnych. W praktyce środki można przeznaczyć m.in. na:

  • Zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, pakowania i etykietowania.
  • Budowę, rozbudowę lub modernizację budynków przetwórczych i magazynowych.
  • Wyposażenie chłodni i mroźni.
  • Systemy IT do zarządzania sprzedażą i e-commerce.

Program wyłącza z dofinansowania produkty rybołówstwa i akwakultury.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dotacjerolnikryczałtprzetwórstwo
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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