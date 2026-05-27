Czy warto odkładać decyzję o rozpoczęciu oszczędzania w oczekiwaniu na moment, w którym pojawi się znacząca nadwyżka finansowa? Nie. Powodów jest co najmniej kilka.

Prognozy dotyczące relacji naszej emerytury do ostatniej pensji nie pozostawiają złudzeń - należy przygotować się na znaczący spadek dochodów po zakończeniu pracy. To jeśli chodzi o przyszłość, bo poduszkę finansową warto posiadać na każdym etapie życia, aby zwiększyć bezpieczeństwo własne i rodziny w razie nieprzewidzianych wydatków. Eksperci zalecają odłożenie kwoty, która wystarczyłaby na co najmniej kilka miesięcy.

Dobra wiadomość jest taka, że żyjemy w epoce demokratyzacji finansów. W zasięgu ręki są produkty finansowe dostępne już przy minimalnych kwotach.

Siła lokat bankowych

Lokaty bankowe to produkt idealny dla zainteresowanych budowaniem własnego kapitału łatwo i elastycznie. Nie wymagają bowiem zamrażania środków na wiele lat, umożliwiając reagowanie na zmiany stóp procentowych czy po prostu na bieżące potrzeby. Dają gwarantowany zysk po ściśle określonym czasie i eliminują ryzyko utraty kapitału początkowego, podlegają bowiem gwarancjom.

Na rynku można znaleźć rozwiązania, które idealnie wpisują się w strategię budowania oszczędności krok po kroku. Przykładem takiego podejścia do potrzeb indywidualnych klientów jest oferta Volkswagen Banku, który oferuje różne propozycje, w zależności od preferencji i potrzeb klienta.

Dla poszukujących skutecznych sposobów na optymalizację zysków, Volkswagen Bank przygotował Lokatę Plus. Daje ona możliwość deponowania środków na okres od 30 do 360 dni z wyłączeniem przedziału 60–89 dni. Lokata objęta jest stałym oprocentowaniem, a klient ma możliwość wyboru sposobu rozliczenia odsetek - mogą one zostać dopisane do kapitału lub przelane na konto. W zależności od wybranego okresu trwania lokaty, Volkswagen Bank gwarantuje zysk sięgający nawet 4,2 proc. w skali roku, a minimalna kwota wpłaty wynosi zaledwie 1000 zł (maksymalnie do 2 mln zł). Lokata posiada opcję automatycznego odnowienia. Co istotne z punktu widzenia komfortu klienta, w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymuje on wypracowane odsetki pomniejszone o połowę.

Dla osób ceniących maksymalną prostotę stworzono Lokatę Plus Bezwarunkową (oferta obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.). To produkt z okresem oszczędzania na 179 dni. Przez cały ten czas obowiązuje stałe oprocentowanie wynoszące 4,5 proc. w skali roku. Tutaj również minimalna wpłata wynosi 1000 zł (maksymalna 300 tys. zł), a wcześniejsze zakończenie lokaty gwarantuje wypłatę 50 proc. naliczonych odsetek.

Cyfrowa rewolucja w bankowości

Proste oszczędzanie oznacza też ograniczanie biurokracji i maksymalną wygodę klienta. Dzięki bankowości elektronicznej Volkswagen Banku klienci mogą wygodnie i bezpiecznie zarządzać swoimi finansami online oraz korzystać z płatności mobilnych, m.in. za pomocą Apple Pay i Google Pay. Do nowoczesnego zarządzanie finansami wystarczy więc smartfon.

Tę filozofię widać w konstrukcji Konta oszczędnościowego Volkswagen Banku, które stanowi uzupełnienie lokat, gwarantując pełną płynność środków. Założenie i prowadzenie rachunku jest bezpłatne, a cały proces odbywa się w 100 proc. cyfrowo. Pieniądze można wypłacić w każdej chwili bez utraty wypracowanych odsetek. Są one kapitalizowane miesięcznie, a zysk wynosi nawet 4 proc. w skali roku. Otwarcie konta wymaga jedynie wypełnienia wniosku online, wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 1 zł, zrobienia zdjęcia dowodu i nagrania krótkiego wideo.

Depozyty zgromadzone w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Funduszu Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich do równowartości 100 tys. euro

