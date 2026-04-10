Rynkowa odwilż. Złoty zaskakuje, ale ryzyko wciąż wisi w powietrzu [KURSY WALUT. PIĄTEK 10.04.2026]

oprac. Aneta Malinowska
35 minut temu
W piątek krajowa waluta umocniła się do 4,25 względem euro, co zdaniem analityków może świadczyć o rynkowej "odwilży". Lekko spadły też rentowności krajowych obligacji, choć rynek FI pozostaje - w ocenie analityków - pod przeważającym wpływem doniesień ze świata.

Analitycy Banku Millennium ocenili, że w związku z nadal chwiejną sytuacją na Bliskim Wschodzie rynek może wstrzymać się z kolejną falą apetytu na ryzykowane aktywa przez kolejne dni.

"Krajowy rynek może być jeszcze pod wpływem wypowiedzi prezesa NBP, które nie sygnalizują istotnych zmian stóp NBP w najbliższych miesiącach, wobec oczekiwanych wcześniej dalszych obniżek (prezes zwracał uwagę na ryzyko efektów drugiej rundy). Po umocnieniu złotego do euro do ok. 4,235 pod koniec wczorajszej sesji dziś na otwarciu kurs EURPLN znów jest nieco wyżej w pobliżu 4,245 (przy lekkim spadku EURUSD do ok. 1,168), ale pokonanie 4,25 daje szansę na stabilizację złotego na nieco mocniejszych poziomach niż w ostatnich tygodniach" - napisali w porannym raporcie.

Dodali, że w regionie na nastroje rynkowe mogą wpływać zaplanowane na niedzielę wybory na Węgrzech, które przy zmianie władzy mogłyby wspierać forinta.

"EUR/PLN ponownie rozejrzał się poniżej 4,25, co jest najniższym poziomem od początku marca i co ilustruje bezdyskusyjną rynkową odwilż" - napisali z kolei w swoim raporcie analitycy Banku Pekao.

Dodali, że w piątek oczekują stabilizacji na krajowym rynku "skręcającej w stronę delikatnych przecen, w miarę jak inwestorzy będą zabezpieczać swoje pozycje w PLN przed weekendem".

9. pytanie miażdży większość dorosłych. Zdasz ten test z geografii?
RYNEK DŁUGU

Analitycy Banku Pekao wskazali, że skorygowana ścieżka stóp nie przełożyła się m.in. na dalszy spadek rentowności SPW.

"Pokazuje to, że wyceny kluczowych aktywów pozostają pod przemożnym wpływem doniesień ze świata, nie zaś z krajowej polityki gospodarczej" - napisali w porannym raporcie.

Analitycy Banku Millennium ocenili, że wyższa inflacja w Niemczech i USA może kierować bazowe rentowności w górę.

89 proc. dorosłych nie robi 100 proc. Test z geografii Polski. Miasta i zabytki. Dasz radę?
KURSY WALUT. PIĄTEK 10.04.2026

piątek

czwartek

czwartek

09:30

16:55

09:20

EUR/PLN

4,2513

4,2513

4,2594

USD/PLN

3,6379

3,6406

3,6534

CHF/PLN

4,6051

4,6049

4,6163

EUR/USD

1,1686

1,168

1,1658

WS0428

4,15

4,18

4,17

PS0131

4,88

4,91

4,89

DS1035

5,52

5,54

5,51

Źródło: PAP, PAP Biznes

