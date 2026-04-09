To już koniec rozejmu na Bliskim Wschodzie? Ceny ropy znów w górę

Ceny ropy naftowej

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 98,07 USD - wyżej o 3,88 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 97,50 USD za baryłkę, w górę o 2,90 USD, po spadku w środę o 13 proc.

Zawieszenie broni stoi pod znakiem zapytania

W środę prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz.

Dobę po wejściu w życie rozejmu między USA a Iranem porozumienie stoi już pod znakiem zapytania.

W nocy ze środy na czwartek Hezbollah wznowił ostrzał północnego Izraela w odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz.

"Dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne"

"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" – napisał w mediach społecznościowych przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane.

Vance: Rozejm nie obejmuje Libanu

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance wskazał w środę, że Irańczycy myśleli, że rozejm obejmuje Liban, ale tak nie jest, "to nieporozumienie".

Przestrzegł jednak Iran przed porzuceniem zawieszenia broni, oceniając, że byłby to "głupi" ruch.

Tymczasem Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela.

Dane o ruchu morskim potwierdzają, że tranzyt ustał, a jeden z tankowców został zmuszony do zawrócenia.

"To jeszcze się nie skończyło"

"To (konflikt) jeszcze się nie skończyło" - powiedział Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

"Musimy zobaczyć pełne otwarcie Cieśniny Ormuz - bez żadnych przeszkód, zanim ceny ropy WTI spadną poniżej 80 USD za baryłkę" - podkreślił.

"Nie sądzę, żeby to nastąpiło w ciągu najbliższych 2 tygodni" - dodał.

"W Iranie wciąż jesteśmy daleko od zakończenia konfliktu" - powiedział Carl Larry, analityk ds. rynków ropy i gazu w Enverus. "Każdy dzień to nowa +przygoda+" - dodał.

Analitycy wskazują, że nawet jeśli tranzyt ropy przez Cieśninę Ormuz zostanie wznowiony, to powrót dostaw ropy i gazu nie będzie natychmiastowy.

Produkcja na polach naftowych i gazowych została ograniczona.

Rafinerie ograniczyły produkcje lub całkowicie ją przerwały - niektóre z nich będą potrzebować tygodni - a może jeszcze więcej - aby "wrócić do normy".