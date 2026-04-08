Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Jest reakcja złotego [8.04.2026]

Złoty w środę rano umacniał się wobec dolara i euro. Około godz. 7 dolar kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro – nieco ponad 4,25 zł. To reakcja na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zgodzie na dwutygodniowe zawieszenie broni w konflikcie z Iranem.
Kursy walut
Dolar w środę rano potaniał o przeszło 1 proc. i kosztował nieco ponad 3,64 zł, a euro staniało o prawie 0,4 proc. i kosztowało nieco ponad 4,25 zł.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.
