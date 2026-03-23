Awersja do ryzyka

"Nowy tydzień upłynie pod znakiem dalszej awersji do ryzyka. Giełdy w Azji otworzyły się na lekkim minusie i podobnego ruchu spodziewamy się na europejskich parkietach. Pod presją sprzedających znajdować się będą także rynki obligacji. Względnie stabilny, względem poziomu geopolitycznego napięcia, pozostaje natomiast złoty, choć dziś kurs EUR/PLN utrzymywać się będzie zapewne nieco powyżej 4,28" - napisano w raporcie Banku Millennium.

"Zakładamy, podobnie jak przed tygodniem, że EUR/PLN utrzyma się w przedziale 4,25-4,30, a USD/PLN będzie się wahał wokół 3,70 – o ile napływ nowych informacji nie przechyli szali w stronę któregoś z alternatywnych scenariuszy" - oceniają ekonomiści Santander BP.

Ultimatum Donalda Trumpa

W sobotę wieczorem czasu prezydent USA Donald Trump postawił władzom w Teheranie ultimatum, iż Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.

W odpowiedzi Iran zapowiedział, że całkowicie zamknie cieśninę, jeśli USA spełnią groźby, przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem zostaną "kompletne zniszczone", a obiekty energetyczne w krajach, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, staną się "legalnym" celem.

"Sobotnie ultimatum D. Trumpa wobec Iranu, upływające w poniedziałek wieczorem, w sprawie odblokowania Cieśniny Ormuz oraz towarzyszące mu groźby ataków na infrastrukturę energetyczną nasilają w poniedziałek rano globalną awersję do ryzyka. Sprzyja to aprecjacji dolara i wywiera presję na waluty rynków wschodzących, w tym PLN, choć dotychczas nie doszło do przełamania istotnych poziomów na EUR/PLN i USD/PLN" - wskazują ekonomiści PKO BP.

"Dalszy rozwój konfliktu w Zatoce Perskiej pozostanie kluczowy dla nastrojów inwestorów i kierunku trendów. Na rynku FX poziomy oddzielające obecnie dyskontowany scenariusz umiarkowany od scenariusza silniejszej eskalacji to 101 pkt dla indeksu dolara (DXY), 4,3050 dla EUR/PLN oraz 3,7650 dla USD/PLN" - dodają.

Rynek długu

"Oczekujemy, że obecny tydzień może przynieść techniczne odreagowanie po dynamicznym wzroście rentowności, jednak brak perspektywy szybkiego rozwiązania konfliktu (na Bliskim Wschodzie - PAP) ogranicza potencjał do ich trwalszego spadku zarówno na rynkach bazowych, jak i krajowym" - prognozują ekonomiści PKO BP.