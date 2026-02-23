Zasiłek rodzinny 2026 r. - Ile można dostać?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r., dotyczącym kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, a także wysokości świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku rodzinnego pozostaje na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że miesięczne kwoty świadczenia wynoszą:

Reklama

95 zł na dziecko do 5. roku życia,

124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat

135 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Zasiłek rodzinny 2026 r. - Do kiedy przysługuje?

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do momentu ukończenia 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole – do maksymalnie 21 lat, lub do 24 lat, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność i uczy się w szkole lub na uczelni wyższej. Świadczenie to mogą również otrzymywać osoby samodzielnie uczące się w szkole lub na uczelni, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez nie 24 lat.

Zasiłek rodzinny 2026 r. - Kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Świadczenie to przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. W przypadku rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością, próg dochodowy wynosi 764 zł. Jeśli dochód rodziny przekracza te limity, pomnożone przez liczbę członków rodziny, ale o kwotę nie większą niż suma przysługujących zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczenie jest przyznawane w wysokości odpowiadającej różnicy między tą kwotą a przekroczeniem dochodu.

Zasiłek rodzinny 2026 r. Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać zasiłek rodzinny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia oraz dodatków do niego. Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub miasta, zgodnym z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się. Formularz wniosku można pobrać w urzędzie lub znaleźć na platformie Emp@tia. Do wniosku należy załączyć między innymi skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek, a także zaświadczenie lub oświadczenie dotyczące dochodów rodziny.