Aktywa Grupy Orlen

W opublikowanych danych koncern podał, że suma aktywów Grupy Orlen na koniec 2025 r. wyniosła 272 mld 401 mln zł i była wyższa o 17 mld 604 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 309 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 11 mld 248 mln zł i był wyższy o 8 mld 572 mln zł rok do roku” - podał koncern w sprawozdaniu dotyczącym rachunku zysków za 12 miesięcy 2025 r.

W komunikacie prasowym podkreślono, że w 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 41,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł. „Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw - wyliczono.

„Za nami doskonały rok”

„Za nami doskonały rok” - podsumował wyniki prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zwrócił przy tym uwagę, że w 2025 r. koncern zmniejszył zadłużenie i jednocześnie zainwestował rekordowe 32,6 mld zł, z których - jak podkreślił - „znaczna część trafiła do polskich firm”.

„To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek, dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki” - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu.

Według firmy w samym IV kwartale 2025 r. Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 72,1 mld zł, osiągnęła EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 12,9 mld zł. Zysk netto wyniósł w tym czasie 3 mld 154 mln zł.

Przerób ropy naftowej

W ostatnim kwartale zeszłego roku rafinerie Grupy Orlen przerobiły 10,3 mln ton ropy. Jednocześnie, jak zaznaczyła spółka, „nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii”.

Koncern poinformował, że jego segment upstream & supply w IV kwartale 2025 r. wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł, a średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła w tym czasie 215 tys. boe (baryłek ekwiwalentu - PAP). „Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla segmentu downstream, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO” - podkreślił jednocześnie Orlen.

Energia elektryczna

Zwrócił uwagę, że jego segment energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł, przy czym na wynik ten miały wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii elektrycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 34 proc. z odnawialnych źródeł.

Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen w 2025 r. wyniosła 6,4 GWe - wzrost o 3 proc. rok do roku, z czego w odnawialnych źródłach energii 12 proc. W tym czasie wyprodukowano 5,8 TWh energii elektrycznej, czyli więcej o 18 proc. rok do roku.

Orlen podkreślił, że „zgodnie ze strategią koncernu, segment consumer & products integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych”. Koncern wyliczył przy tym, że EBITDA w tym segmencie wyniosła 1,2 mld zł.

„Konsekwentnie realizowana strategia oraz sprzyjające otoczenie rynkowe pozwoliły nam osiągnąć solidne wyniki we wszystkich segmentach działalności i dalej wzmacniać stabilność finansową Orlenu” - ocenił wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Zaznaczył, że koncern skupia się „na zwiększaniu efektywności, odpowiedzialnym zarządzaniu kapitałem oraz spełnianiu oczekiwań akcjonariuszy”.

„Dbamy o bezpieczne fundamenty, rozwijamy potencjał Grupy i przygotowujemy się na przyszłe wyzwania. Dzięki temu budujemy silny, nowoczesny koncern, gotowy na zmienność rynku i dalszy, stabilny rozwój” - dodał Jędrzejczyk.

Oceny ratingowe Grupy Orlen

Orlen przypomniał, że posiada najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings. Według firmy potwierdza to jej „stabilne fundamenty finansowe” oraz „wysoki potencjał do realizacji inwestycji transformacyjnych”.

W informacji zwrócono uwagę, że przeprowadzona przez spółkę w IV kwartale 2025 r. emisja obligacji na polskim rynku o wartości 2 mld zł wzmocniła jej płynność finansową, tworząc podstawy pod kolejne inwestycje.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.