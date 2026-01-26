Ile kosztuje urlop w Zakopanem?

Platforma Booking.pl przedstawiła dane cen noclegów w stolicy Podhala. Rodzina 2+2 musi na tygodniowy pobyt w czasie ferii bez wyżywienia wydać minimum 1,4 tys. zł. Taka cena obejmuje pensjonaty.

Ceny w hotelu na tydzień dla czteroosobowej rodziny zaczynają się od ok. 2,3 tys. zł.

Sporym wydatkiem dla takiej rodziny jest też wyżywienie. Średnia cena ciepłego dania wynosi ok. 40 - 70 zł, przez co rodzina wyda na obiady od ok. 1400 do ok. 2240 zł za tydzień.

Atrakcje dla rodzin - ile kosztują?

Jedną z najtańszych opcji spędzania czasu podczas ferii zimowych w Zakopanem są spacery po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ceny biletów dla osoby dorosłej wynosi 11 zł, ulgowe - 5,5 zł. Rodzina 2+2 zapłaci 33 zł.

Jak czytamy na portalu wp.pl, jednak jeśli chce się wjechać wagonikiem PKL na szczyt Kasprowego Wierchu trzeba zapłacić 129 zł za normalny bilet, 109 zł za ulgowy. Rodzina 2+2 musi wydać 476 zł.

Obleganą atrakcją jest też wjazd na Gubałówkę. Bilety kosztują 44 zł za bilet normalny, a 35 zł za bilet ulgowy). Więc rodzina 2+2 zapłaci 158 zł..

Jeśli chcielibyśmy wybrać się do Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego to łączony bilet wstępu na wystawy stałe i czasowe kosztuje 24 zł. Ulgowy natomiast 12 zł. Rodzina 2+2 zapłaci 72 zł.

Ciekawą atrakcją jest Myszogród, w którym można podziwiać blisko 1000 myszy. Bilety dla czteroosobowej rodziny wynoszą 89 zł. Wycieczki w Zakopanem nie są tanie. Trzeba się przygotować na spory wydatek jeśli podróżuje się rodzinnie, nawet jak będzie się chciało zwiedzić dwie atrakcje, to będzie to wydatek blisko tysiąca zł.